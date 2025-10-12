HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Nobel de la Paz a María Corina Machado revitaliza lucha para poner fin al régimen de Maduro en Venezuela

Desde la clandestinidad, Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz, un premio que expone ante el mundo la crisis política y la represión en su país.

El anuncio llega tras más de dos décadas de autoritarismo, elecciones cuestionadas y exilios forzados. Foto: Composición LR
El anuncio llega tras más de dos décadas de autoritarismo, elecciones cuestionadas y exilios forzados. Foto: Composición LR

Tras días de incertidumbre y rumores sobre posibles ganadores, el Comité Noruego reconoció a la líder opositora Maria Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz por su férrea lucha por la democracia de Venezuela. Machado, quien se encuentra en la clandestinidad ante las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, ha liderado en los últimos años la consigna por la recuperación del país latinoamericano que ha visto migrar a casi 8 millones de personas por la grave crisis política, económica y social.

El anuncio llega tras más de dos décadas de autoritarismo, elecciones cuestionadas y exilios forzados. La líder de la oposición venezolana, inhabilitada políticamente y acusada de conspiración por el régimen de Maduro, se mantuvo en el país luego de las elecciones de 2024, que la oposición ganó mediante la candidatura de Edmundo González Urrutia. A pesar del fraude denunciado, Machado no abandonó la ruta electoral ni el discurso pacífico que la condujeron a uno de los mayores reconocimientos del mundo.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

lr.pe

Nobel a María Corina Machado legitima la lucha democrática y debilita a Maduro ante el mundo

Para el politólogo Froilán Barrios, exdiputado constituyente y secretario ejecutivo de la Central de Trabajadores de Venezuela, el Nobel “tiene un impacto importantísimo en toda América Latina”. Según explicó, el premio “visualiza ante el mundo que Venezuela vive bajo una dictadura y que María Corina Machado encarna la transición hacia la democracia”.

Barrios sostiene que este reconocimiento “desmantela la narrativa del chavismo y de algunos gobiernos latinoamericanos que intentan presentar a Maduro como un líder legítimo”. A su juicio, el Nobel “reafirma la vigencia de la oposición venezolana y la legitimidad de la elección del 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia fue proclamado vencedor”.

El analista considera que el efecto político del galardón trasciende las fronteras venezolanas: “Es un golpe directo contra el régimen, que se encuentra cada vez más aislado internacionalmente”. También recordó que “tras las elecciones, el gobierno multiplicó la represión y mantiene a casi un millar de presos políticos”.

El politólogo enfatizó que la distinción “reafirma el liderazgo de Machado” y llamó a la unidad de todos los sectores democráticos —trabajadores, gremios, empresarios y académicos— para consolidar una alternativa cívica. “Así como el 23 de enero de 1958 marcó el fin de una dictadura, este Nobel puede marcar el inicio de una nueva etapa democrática en Venezuela”, apuntó.

La lectura internacional coincide con la de Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Según su análisis, publicado también en el medio The Conversation, el galardón “no celebra una gesta puntual, sino una forma de hacer política basada en la constancia, la resistencia cívica y la defensa del voto frente a la violencia”.

PUEDES VER: La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

lr.pe

Alarcón afirma que el reconocimiento “daña la reputación del régimen de Maduro y fortalece la legitimidad de Machado ante la comunidad internacional”. Además, anticipa que “Estados Unidos y Europa podrían endurecer sus exigencias en materia de derechos humanos y transparencia electoral como condición para cualquier diálogo con Caracas”.

Machado, el símbolo de una posible transición democrática

En la historia reciente de Venezuela, pocas figuras han mantenido la persistencia de María Corina Machado. Ingeniera de formación y exdiputada, se enfrentó al entonces presidente Hugo Chávez durante una sesión parlamentaria en 2012, donde pronunció la frase que marcaría su carrera: “Expropiar es robar”. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la confrontación política y por una defensa de la libertad.

Tras la crisis de liderazgo opositor que siguió al fracaso del movimiento de Juan Guaidó, Machado impulsó las primarias de 2023, en las que obtuvo el 92% de los votos en un proceso autogestionado por los ciudadanos. Su victoria la consolidó como líder indiscutible de la oposición y despertó una ola de esperanza en el país. Sin embargo, la Contraloría General extendió su inhabilitación por 15 años, impidiéndole participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Lejos de retirarse, designó como candidato a Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera. Durante la campaña, Machado recorrió Venezuela por carretera, con lo que desafió las restricciones de movilidad impuestas por el régimen. En cada pueblo, fue recibida por multitudes que veían en ella una alternativa real al chavismo.

Las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron seguidas con atención internacional. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, declaró ganador a Maduro con el 52% de los votos, aunque la oposición publicó en línea las actas de votación que, según Machado, demostraban que González Urrutia obtuvo el 70%.

Pese a las protestas posteriores, que dejaron 24 muertos y más de 2.400 detenidos, la líder opositora optó por la resistencia pacífica. Desde el 1 de agosto de 2024 vive en la clandestinidad. Aun así, continúa articulando acciones con gobiernos aliados, especialmente con Estados Unidos, en busca de una salida política al conflicto.

PUEDES VER: "Ser médico en Gaza es vivir desde hace dos años bajo las bombas", asegura representante de Médicos Sin Fronteras

lr.pe

El politólogo Jesús Torrealba, excoordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sostiene que el Nobel “reconoce a Machado y a todo el pueblo venezolano que ha mantenido su lucha democrática sin caer en la violencia”. A su juicio, el premio “valida la estrategia de resistencia cívica, basada en el voto, la organización ciudadana y la movilización pacífica”.

Torrealba considera que el galardón internacional también envía un mensaje claro al poder: “Demuestra que mantener un sistema sin legitimidad a punta de represión es insostenible”. Añadió que el reconocimiento “coloca de nuevo a Venezuela en el mapa moral del planeta” y compromete a la dirigencia opositora a sostener la coherencia y los principios de una transición pacífica.

Notas relacionadas
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

LEER MÁS
Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
¿Quiénes son los líderes de Hamás y qué roles han desempeñado en su guerra contra Israel?

¿Quiénes son los líderes de Hamás y qué roles han desempeñado en su guerra contra Israel?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Mundo

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025