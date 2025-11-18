HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado apunta contra el régimen de Maduro y afirma que pronto acabará su "oscura era de opresión" en Venezuela

Desde la clandestinidad, la ganadora del Pemio Nobel de la Paz 2025, emitió un Manifiesto de Libertad, donde anuncia el nacimiento de "una nueva Venezuela".

María Corina Machado asegura que al régimen de Nicolás Maduro le llegó la hora de salir.
María Corina Machado asegura que al régimen de Nicolás Maduro le llegó la hora de salir. | Composición LR

María Corina Machado, nobel de la Paz 2025 y líder opositora del régimen chavista, compartió, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), un video de 14 minutos titulado 'Manifiesto de Libertad', donde, en su afán de mostrar un discurso de esperanza hacia el pueblo venezolano, los insta a defender su libertad ante la "tiranía" sin dar lugar al miedo para lograr la reunificación familiar y una Venezuela democrática.

En ese sentido, reafirmó que "el pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión" y que "la prosperidad de Venezuela dependerá de la libertad de sus ciudadanos".

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"

Machado comparte Manifiesto de Libertad para Venezuela

La abanderada de la oposición compartió este martes 18 de noviembre un Manifiesto de Libertad dirigido esencialmente al pueblo venezolano, a quienes insta a alzarse "con fuerza" para salir de la "oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable, la libertad". "Nuestras voces han sido silenciadas, nuestra dignidad atacada y nuestra libertad encadenada por la tiranía", enfatizó María Corina Machado.

En el clip, Machado resaltó que Venezuela entrará en una nueva etapa, donde la reunificación familiar y la recuperación de los derechos humanos son algunas de las cosas que llegarán con la caída del régimen de Nicolás Maduro. "Los venezolanos sabemos que la libertad debe defenderse cada día. No hay lugar para el miedo. Por todo ello, volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos", dijo.

"Este largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin. Una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito, con una ave Fénix renacida, feroz, radiante e indetenible... La dignidad es nuestro principio rector", agregó Machado.

En otro momento del video, la opositora sostuvo que uno de los principales cambios que traerá consigo un eventual nuevo régimen es un "mercado libre de ideas y de empresas que promoverán el desarrollo pleno de cada persona", donde se buscará "regenerar la economía" y garantizar "el derecho a la propiedad".

PUEDES VER: Benjamín Netanyahu afirma que María Corina Machado lo llamó para expresarle su apoyo por las acciones de Israel en Gaza

"Es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos y al sector privado"

Machado asegura que, con el Gobierno de Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de las presidenciales de 2024, diversos sectores en Venezuela pasarán por una transformación exponencial que garantizará la prosperidad del país y la salida de la crisis que atormentó a la nación desde la toma de mando del chavismo.

"Haremos que la economía despegue y triplique su tamaño en una década, liberando las empresas que han sido tomadas por el Estado y abriendo la explotación de sectores como el petróleo y el gas, al ingenio de los hombres y las mujeres libres. La riqueza de Venezuela nunca más volverá a estar concentrada en manos de unos pocos con poder centralizado. Venezuela será el líder en el hemisferio occidental", sostuvo.

Asimismo, indicó que habrá un nuevo mercado que impulsará a la próxima generación de emprendedores de todos los sectores posibles. "Agroindustria con alta tecnología, turismo ecológico, fintech —tecnología financiera—, inteligencia artificial, robótica, minerales estratégicos y defensa". Machado también prometió "un pueblo autosuficiente, libre para construir, prosperar y liderar" y manifestó que otra de sus principales tareas será recuperar la confianza entre los ciudadanos y el Estado.

Por último, afirmó que Maduro pagará por los crímenes que ha cometido, por la persecución y tortura ejercida contra los perseguidos políticos que se manifestaron contra su régimen, y que Venezuela volverá a integrar la comunidad de naciones democráticas. "Vamos a restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos", finalizó.

