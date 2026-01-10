La matanza ocurrió en la urbanización Mocolí Golf Club, en el cantón Samborondón, provincia de Guayas. | Foto: Difusión

El miércoles 7 de enero, un grupo de individuos armados, vestidos con atuendos similares a los militares, irrumpió en una cancha deportiva de la urbanización Mocolí Golf Club, en la isla Mocolí, en el cantón Samborondón, provincia del Guayas. Al ingresar, dispararon de forma precisa contra tres personas en particular que estaban jugando un partido de fútbol.

A las 21:26 p. m., la cámara de seguridad del establecimiento registró cuando ocho hombres adultos se tiraron al piso al notar la presencia de los sujetos armados. Entonces, acribillaron a uno de los presentes mientras seguía boca abajo en el centro de la cancha sintética. El resto se levantó para huir del lugar momentos después. Además, se hallaron los cuerpos de dos víctimas más en las inmediaciones del lugar.

Matanza en Ecuador acaba con líder de organización criminal

Las víctimas del trágico suceso han sido identificadas como Jefferson Xavier Salón Olivero (33 años), Richard Josué Mina Vergara (29 años), quien se observa en el centro de la cancha, y Stalin Rolando Olivero Vargas (40 años), conocido en el entorno delictivo con el apodo de Marino.

Alias Marino, al frente de la organización criminal conocida como Los Lagartos, se había convertido en un blanco prioritario para el Bloque de Seguridad del Estado. El titular del Ministerio del Interior, John Reimberg, confirmó que las tres personas fallecidas contaban con antecedentes penales. Además, indicó que el asesinato parece vincularse a disputas entre organizaciones criminales.

“De lo que hemos conocido en la línea de investigación, (alias Marino) estaría en conversaciones o cambiando de organización hacia ‘Los Lobos’”, declaró Reimberg en la mañana del jueves 8 de enero. Además, recordó que en las semanas anteriores se llevaron a cabo operativos de allanamiento en áreas adyacentes a Isla Mocolí, como parte de la investigación relacionada con Olivero Vargas.

Investigaciones del asesinato en el Mocolí Golf Club

Las autoridades ecuatorianas continúan con la investigación para identificar a los culpables, establecer la motivación precisa y aclarar si hay más individuos implicados. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas al incidente en la isla Mocolí.

De acuerdo con datos proporcionados por la Policía, Sanlon Olivero y Mina Vargas eran conocidos por los apodos de 'Novita' y 'Borojó', respectivamente. Ambos contaban con antecedentes relacionados con contravenciones, pensiones alimenticias, tentativa de asesinato, homicidio y uso indebido de armas de fuego. Los tres individuos habían recibido una invitación de un tercero para asistir a la cancha.

La Isla Mocolí se destaca como uno de los barrios más exclusivos del país y se caracteriza por sus rigurosos controles de acceso y vigilancia privada que garantizan la seguridad de sus residentes. A pesar de estas medidas, un grupo de atacantes logró eludir múltiples puntos de control y accedieron hasta la cancha deportiva del lugar.