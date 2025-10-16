HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Premios Nobel 2025: revisa la lista de todos los galardonados y los motivos detrás de su victoria en cada categoría

Los Premios Nobel reconocen a aquellas personas han realizado contribuciones sobresalientes en áreas como la física, química o literatura.

Del 6 y el 10 de octubre se definieron a todos ganadores de los premios Nobel 2025.
Del 6 y el 10 de octubre se definieron a todos ganadores de los premios Nobel 2025. | Composición LR

Entre el 6 y el 10 de octubre se dieron a conocer los ganadores de los Premios Nobel 2025, el más alto reconocimiento otorgado desde 1901 a quienes han realizado contribuciones sobresalientes en áreas como la física, química, medicina, economía, literatura y la paz. Estos premios no solo honran a individuos y organizaciones, sino que también resaltan el impacto que sus logros tienen en el mundo, influyendo directamente en el avance de la sociedad y el desarrollo humano.

A lo largo de su historia, los Nobel se han consolidado como un referente de excelencia, promoviendo valores fundamentales como la justicia, la paz y el avance científico. Cada año, el mundo sigue con atención estos premios, que subrayan el poder de la innovación, la diplomacia y la creatividad, lo que inspira a futuras generaciones a trabajar por el bienestar colectivo y el progreso global.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: "Tiene los días contados": María Corina Machado advierte a Nicolás Maduro tras ganar el Premio Nobel de la Paz

lr.pe

¿Quiénes fueron los ganadores de los premios Nobel 2025?

Premio Nobel de Física

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron del Premio Nobel de Física 2025 gracias a su descubrimiento sobre la tunelización mecánica cuántica. El reconocimiento fue otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias el martes 7 de octubre, específicamente por "haber descubierto el efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".

El jurado destacó que este avance abrió un nuevo capítulo en la física cuántica, abriendo posibilidades para el desarrollo de tecnologías cuánticas de próxima generación, tales como la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos.

Los tres científicos, John Clarke (Reino Unido, 1942), de la Universidad de California, Berkeley; Michel H. Devoret (Francia, 1953), de la Universidad de Yale y la Universidad de California, Santa Bárbara; y John M. Martinis (1958), de la misma universidad en Santa Bárbara— realizaron experimentos con un chip que mostraron la física cuántica en acción.

Lo más resaltante de su investigación fue demostrar los efectos cuánticos en un circuito eléctrico lo suficientemente grande como para sostenerse en la mano. "Para ser sincero, fue una de las sorpresas más grandes de mi vida", declaró el profesor John Clarke. Además, el comité Nobel señaló que hoy en día ninguna tecnología avanzada está libre de la mecánica cuántica, mencionando que incluso los dispositivos como teléfonos móviles, cámaras y cables de fibra óptica dependen de esta ciencia.

Premio Nobel de Química

Este miércoles 8 de octubre, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química a Susumu Kitagawa de Japón, Richard Robson del Reino Unido y Omar Yaghi, quien nació en Jordania, pero tiene nacionalidad estadounidense, por su innovación en la creación de una nueva estructura molecular: las metalorgánicas. Este avance permite desarrollar materiales con increíbles capacidades, como extraer agua del aire en lugares desérticos, atrapar dióxido de carbono, almacenar gases peligrosos o incluso facilitar reacciones químicas, destacó el jurado.

El presidente del comité Nobel de Química, Heiner Linke, explicó, en una conferencia, que los tres científicos lograron desarrollar materiales con cavidades amplias en su interior, que podrían compararse con habitaciones de un hotel donde las moléculas entran y salen a voluntad. Además, al igual que los andamios de un edificio, los componentes de estas estructuras (llamadas MOF, por sus siglas en inglés) pueden modificarse para crear materiales con diferentes propiedades. Estas redes metalorgánicas tienen como base iones metálicos unidos por moléculas orgánicas formadas por carbono.

Omar Yaghi, quien emigró a Estados Unidos para continuar su carrera, celebró este logro como una muestra del poder igualador de la ciencia. Por su parte, Susumu Kitagawa expresó que su sueño es “separar el aire o el agua en sus distintos componentes y convertirlos en materiales de interés usando solo energías renovables”. Los tres galardonados compartirán un premio en efectivo de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1.170.000 dólares estadounidenses).

PUEDES VER: Los 6 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: Venezuela sumó uno más con María Corina Machado

lr.pe

Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai "“por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, según expresó la Academia Sueca. Krasznahorkai es considerado el gran cronista de la Hungría comunista y de la nación que surgió tras su colapso.

Él supo capturar a la perfección la imagen de ese país imperfecto que, tras la caída de un imperio en el siglo XX, quedó marcado por profundas cicatrices. Su trabajo también explora el caos que envuelve a Hungría luego de abrazar la democracia, un proceso aún lleno de incertidumbre.

El comité Nobel lo describe como un destacado escritor épico de la tradición centroeuropea, con una obra que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y que se caracteriza por el absurdo y lo grotesco. Su obra más representativa, 'Melancolía de la resistencia', es una obra maestra que presenta un mundo en lucha constante contra las imposiciones de un régimen y la alienación existencial, en una búsqueda de libertad que nunca llega a encontrar la cura definitiva.

La escritura de Krasznahorkai se convierte en un radar excepcional para captar las tensiones de un mundo centroeuropeo que aún no ha logrado definirse ni encontrar una identidad propia, especialmente la Hungría de la posguerra, que, tras sufrir las devastaciones de las dos guerras mundiales, vivió bajo un régimen comunista que arrastró a generaciones enteras a décadas de oscuridad.

Premio Nobel de Economía

El lunes 6 de octubre, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt recibieron el Premio Nobel de Economía por su contribución a la comprensión del crecimiento económico impulsado por la innovación, especialmente por su explicación del concepto de destrucción creativa. "Realmente no me lo esperaba", comentó Aghion en una entrevista con el medio BBC Mundo.

La destrucción creativa, en términos simples, es el proceso mediante el cual la innovación reemplaza estructuras económicas tradicionales, dando paso a nuevas formas de organización. Según la Academia, este fenómeno ha sido fundamental para el crecimiento económico excepcional que el mundo ha experimentado durante los últimos 200 años, un crecimiento que se ha basado en un flujo constante de avances tecnológicos.

Asimismo, la institución destacó que desde la Revolución Industrial, la innovación científica y tecnológica ha generado un ciclo continuo de progreso, en lugar de ser meros eventos aislados. Este ciclo ha sido crucial para el crecimiento sostenido y notablemente estable a lo largo del tiempo.

Aunque los tres galardonados tienen enfoques económicos diferentes, sus perspectivas se complementan. Mokyr, como historiador económico, exploró las tendencias a largo plazo a través de fuentes históricas, mientras que Howitt y Aghion utilizaron herramientas matemáticas para ilustrar cómo opera la destrucción creativa en la práctica.

PUEDES VER: María Corina Machado y su primera reacción tras recibir el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock"

lr.pe

Premio Nobel de Fisiología o Medicina 

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 fue concedido a tres científicos, dos estadounidenses y uno japonés, por descubrir cómo el sistema inmunológico nos defiende de los miles de microbios que intentan invadir nuestro cuerpo. Los galardonados son Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, quienes recibirán el premio “por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica”, según anunció el Comité Nobel en una ceremonia celebrada en Suecia el lunes 6 de octubre.

Ellos identificaron las "células T reguladoras", que actúan como guardianes del sistema inmunológico, evitando que las células inmunes ataquen nuestro propio organismo. "Sus investigaciones han sido cruciales para entender cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves", explicó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

Thomas Perlmann, secretario del comité, compartió que antes del anuncio, habló con Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, quien se mostró "increíblemente agradecido". Sin embargo, debido a la diferencia horaria entre Suecia y Estados Unidos, Perlmann aún no había podido comunicarse con Brunkow, directora de programas en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, ni con Ramsdell, cofundador de Sonoma Biotherapeutics.

Premio Nobel de la Paz

El pasado viernes 10 de octubre, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego del Nobel reconoció su labor incansable en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano "y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El comité también destacó su papel crucial durante las elecciones presidenciales de julio de 2024. En esos comicios, la oposición alegó haber ganado, pero el gobierno desconoció los resultados y nunca presentó pruebas que respaldaran su declaración de victoria.

Machado, al recibir el premio, expresó con humildad: "Este logro es del movimiento, de la sociedad. Realmente no siento que merezca un premio de este tipo, pero lo acepto con gratitud en nombre del pueblo venezolano". Lo dijo en una conversación con Kristian Berg Harpviken, presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.

Notas relacionadas
Esta universidad de Estados Unidos es la que más Premios Nobel tiene: una de las mejores 5 en el mundo, según QS World University Rankings 2026

Esta universidad de Estados Unidos es la que más Premios Nobel tiene: una de las mejores 5 en el mundo, según QS World University Rankings 2026

LEER MÁS
Nicolás Maduro tacha de 'bruja demoníaca' a María Corina Machado tras ganar premio Nobel de la Paz

Nicolás Maduro tacha de 'bruja demoníaca' a María Corina Machado tras ganar premio Nobel de la Paz

LEER MÁS
"Tiene los días contados": María Corina Machado advierte a Nicolás Maduro tras ganar el Premio Nobel de la Paz

"Tiene los días contados": María Corina Machado advierte a Nicolás Maduro tras ganar el Premio Nobel de la Paz

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Mundo

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025