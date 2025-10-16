Del 6 y el 10 de octubre se definieron a todos ganadores de los premios Nobel 2025. | Composición LR

Entre el 6 y el 10 de octubre se dieron a conocer los ganadores de los Premios Nobel 2025, el más alto reconocimiento otorgado desde 1901 a quienes han realizado contribuciones sobresalientes en áreas como la física, química, medicina, economía, literatura y la paz. Estos premios no solo honran a individuos y organizaciones, sino que también resaltan el impacto que sus logros tienen en el mundo, influyendo directamente en el avance de la sociedad y el desarrollo humano.

A lo largo de su historia, los Nobel se han consolidado como un referente de excelencia, promoviendo valores fundamentales como la justicia, la paz y el avance científico. Cada año, el mundo sigue con atención estos premios, que subrayan el poder de la innovación, la diplomacia y la creatividad, lo que inspira a futuras generaciones a trabajar por el bienestar colectivo y el progreso global.

¿Quiénes fueron los ganadores de los premios Nobel 2025?

Premio Nobel de Física

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron del Premio Nobel de Física 2025 gracias a su descubrimiento sobre la tunelización mecánica cuántica. El reconocimiento fue otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias el martes 7 de octubre, específicamente por "haber descubierto el efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".

El jurado destacó que este avance abrió un nuevo capítulo en la física cuántica, abriendo posibilidades para el desarrollo de tecnologías cuánticas de próxima generación, tales como la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos.

Los tres científicos, John Clarke (Reino Unido, 1942), de la Universidad de California, Berkeley; Michel H. Devoret (Francia, 1953), de la Universidad de Yale y la Universidad de California, Santa Bárbara; y John M. Martinis (1958), de la misma universidad en Santa Bárbara— realizaron experimentos con un chip que mostraron la física cuántica en acción.

Lo más resaltante de su investigación fue demostrar los efectos cuánticos en un circuito eléctrico lo suficientemente grande como para sostenerse en la mano. "Para ser sincero, fue una de las sorpresas más grandes de mi vida", declaró el profesor John Clarke. Además, el comité Nobel señaló que hoy en día ninguna tecnología avanzada está libre de la mecánica cuántica, mencionando que incluso los dispositivos como teléfonos móviles, cámaras y cables de fibra óptica dependen de esta ciencia.

Premio Nobel de Química

Este miércoles 8 de octubre, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química a Susumu Kitagawa de Japón, Richard Robson del Reino Unido y Omar Yaghi, quien nació en Jordania, pero tiene nacionalidad estadounidense, por su innovación en la creación de una nueva estructura molecular: las metalorgánicas. Este avance permite desarrollar materiales con increíbles capacidades, como extraer agua del aire en lugares desérticos, atrapar dióxido de carbono, almacenar gases peligrosos o incluso facilitar reacciones químicas, destacó el jurado.

El presidente del comité Nobel de Química, Heiner Linke, explicó, en una conferencia, que los tres científicos lograron desarrollar materiales con cavidades amplias en su interior, que podrían compararse con habitaciones de un hotel donde las moléculas entran y salen a voluntad. Además, al igual que los andamios de un edificio, los componentes de estas estructuras (llamadas MOF, por sus siglas en inglés) pueden modificarse para crear materiales con diferentes propiedades. Estas redes metalorgánicas tienen como base iones metálicos unidos por moléculas orgánicas formadas por carbono.

Omar Yaghi, quien emigró a Estados Unidos para continuar su carrera, celebró este logro como una muestra del poder igualador de la ciencia. Por su parte, Susumu Kitagawa expresó que su sueño es “separar el aire o el agua en sus distintos componentes y convertirlos en materiales de interés usando solo energías renovables”. Los tres galardonados compartirán un premio en efectivo de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1.170.000 dólares estadounidenses).

Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai "“por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, según expresó la Academia Sueca. Krasznahorkai es considerado el gran cronista de la Hungría comunista y de la nación que surgió tras su colapso.

Él supo capturar a la perfección la imagen de ese país imperfecto que, tras la caída de un imperio en el siglo XX, quedó marcado por profundas cicatrices. Su trabajo también explora el caos que envuelve a Hungría luego de abrazar la democracia, un proceso aún lleno de incertidumbre.

El comité Nobel lo describe como un destacado escritor épico de la tradición centroeuropea, con una obra que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y que se caracteriza por el absurdo y lo grotesco. Su obra más representativa, 'Melancolía de la resistencia', es una obra maestra que presenta un mundo en lucha constante contra las imposiciones de un régimen y la alienación existencial, en una búsqueda de libertad que nunca llega a encontrar la cura definitiva.

La escritura de Krasznahorkai se convierte en un radar excepcional para captar las tensiones de un mundo centroeuropeo que aún no ha logrado definirse ni encontrar una identidad propia, especialmente la Hungría de la posguerra, que, tras sufrir las devastaciones de las dos guerras mundiales, vivió bajo un régimen comunista que arrastró a generaciones enteras a décadas de oscuridad.

Premio Nobel de Economía

El lunes 6 de octubre, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt recibieron el Premio Nobel de Economía por su contribución a la comprensión del crecimiento económico impulsado por la innovación, especialmente por su explicación del concepto de destrucción creativa. "Realmente no me lo esperaba", comentó Aghion en una entrevista con el medio BBC Mundo.

La destrucción creativa, en términos simples, es el proceso mediante el cual la innovación reemplaza estructuras económicas tradicionales, dando paso a nuevas formas de organización. Según la Academia, este fenómeno ha sido fundamental para el crecimiento económico excepcional que el mundo ha experimentado durante los últimos 200 años, un crecimiento que se ha basado en un flujo constante de avances tecnológicos.

Asimismo, la institución destacó que desde la Revolución Industrial, la innovación científica y tecnológica ha generado un ciclo continuo de progreso, en lugar de ser meros eventos aislados. Este ciclo ha sido crucial para el crecimiento sostenido y notablemente estable a lo largo del tiempo.

Aunque los tres galardonados tienen enfoques económicos diferentes, sus perspectivas se complementan. Mokyr, como historiador económico, exploró las tendencias a largo plazo a través de fuentes históricas, mientras que Howitt y Aghion utilizaron herramientas matemáticas para ilustrar cómo opera la destrucción creativa en la práctica.

Premio Nobel de Fisiología o Medicina

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 fue concedido a tres científicos, dos estadounidenses y uno japonés, por descubrir cómo el sistema inmunológico nos defiende de los miles de microbios que intentan invadir nuestro cuerpo. Los galardonados son Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, quienes recibirán el premio “por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica”, según anunció el Comité Nobel en una ceremonia celebrada en Suecia el lunes 6 de octubre.

Ellos identificaron las "células T reguladoras", que actúan como guardianes del sistema inmunológico, evitando que las células inmunes ataquen nuestro propio organismo. "Sus investigaciones han sido cruciales para entender cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves", explicó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

Thomas Perlmann, secretario del comité, compartió que antes del anuncio, habló con Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, quien se mostró "increíblemente agradecido". Sin embargo, debido a la diferencia horaria entre Suecia y Estados Unidos, Perlmann aún no había podido comunicarse con Brunkow, directora de programas en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, ni con Ramsdell, cofundador de Sonoma Biotherapeutics.

Premio Nobel de la Paz

El pasado viernes 10 de octubre, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego del Nobel reconoció su labor incansable en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano "y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El comité también destacó su papel crucial durante las elecciones presidenciales de julio de 2024. En esos comicios, la oposición alegó haber ganado, pero el gobierno desconoció los resultados y nunca presentó pruebas que respaldaran su declaración de victoria.

Machado, al recibir el premio, expresó con humildad: "Este logro es del movimiento, de la sociedad. Realmente no siento que merezca un premio de este tipo, pero lo acepto con gratitud en nombre del pueblo venezolano". Lo dijo en una conversación con Kristian Berg Harpviken, presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.