Mundo

María Corina Machado y su primera reacción tras recibir el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock"

En una llamada con Edmundo González Urrutia, Machado expresó su enorme sorpresa por haber ganado el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 2025.

Machado tuvo una emotiva reacción tras ganar el Nobel de la Paz.
Machado tuvo una emotiva reacción tras ganar el Nobel de la Paz. | AFP

Este viernes, María Corina Machado recibió el premio Nobel de la Paz por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Luego, la lideresa de la oposición se reunió con Edmundo González Urrutia y afirmó estar "en shock" al enterarse del reconocimiento.

Con este reconocimiento, Machado, de 58 años, se convirtió en la primera persona venezolana en recibir un premio Nobel de la Paz. Este hecho resalta la relevancia de su trayectoria a nivel internacional y su constante lucha por la causa democrática en Venezuela, luego de haber pasado meses oscuros en la clandestinidad por razones de seguridad tras la reelección forzada de Nicolás Maduro, el 28 de julio de 2024.

Pronunciamiento de María Corina Machado en X

A través de su cuenta oficial en X, María Corina Machado agradeció el “inmenso reconocimiento” que representa el Premio Nobel de la Paz, el cual calificó como un impulso para “conquistar la libertad” en Venezuela. Además, aseguró que están “en el umbral de la victoria” y afirmó que hoy cuenta con el respaldo de Donald Trump, de los pueblos de América Latina y de las naciones democráticas del mundo para alcanzar la libertad y la democracia.

Publicación de Machado en X.

Publicación de Machado en X.

Así fue el anuncio del Nobel de la Paz para María Corina Machado

En un comunicado difundido a través de X, la cuenta del premio Nobel de la Paz —The Nobel Prize— compartió el emotivo momento en que María Corina Machado, una de las líderes de la oposición venezolana, descubrió que había sido galardonada con el Nobel de la Paz correspondiente a 2025. Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel noruego, fue el encargado de comunicarle la noticia antes de hacerla pública.

"Oh, Dios mío… no tengo palabras", fueron las primeras declaraciones de María Corina Machado al enterarse de que había ganado el premio Nobel de la Paz. Según la comitiva encargada de este reconocimiento, el galardón se entrega "a una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Perfil de Maria Corina Machado

Con una trayectoria política iniciada en 2002, María Corina Machado es ingeniera de profesión y madre de tres hijos. Desde hace algunos años impulsa la salida del régimen chavista en Venezuela. Ese mismo año fundó la organización Súmate, con el objetivo de revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Más adelante, fue elegida parlamentaria y llegó a confrontar directamente al mandatario, a quien criticó por las expropiaciones promovidas durante su gobierno.

En octubre de este año, María Corina Machado se perfilaba como la principal líder opositora rumbo a las elecciones primarias en Venezuela, considerada un fenómeno político. Sin embargo, su camino hacia la presidencia se vio frustrado tras una inhabilitación por 15 años, ratificada por la Corte Suprema venezolana. Esta decisión no frenó su lucha contra el régimen chavista: se convirtió en la figura más visible en respaldo de Edmundo González Urrutia y consolidó una línea de comunicación política con el eslogan "hasta el final", que terminó convirtiéndose en su sello personal.

