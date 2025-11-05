María Corina Machado denunció al régimen de Nicolás Maduro y respaldó a Donald Trump en medio de tensión en el Caribe. | Composición LR

María Corina Machado denunció al régimen de Nicolás Maduro y respaldó a Donald Trump en medio de tensión en el Caribe. | Composición LR

La lideresa opositora en Venezuela, María Corina Machado, calificó al régimen de Nicolás Maduro como una "estructura narcoterrorista" que oprime al pueblo venezolano, el miércoles 5 de noviembre. Para la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, el chavista "empezó esta guerra" y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "la está terminando".

"La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano", afirmó Machado en un discurso virtual en el America Business Forum (ABF), en Miami.

Liberación de Venezuela influiría en Cuba y Nicaragua, según María Corina Machado

En su discurso en el ABF, la líder opositora afirmó que si se libera Venezuela, se liberan también Cuba y Nicaragua. Asimismo, compartió su visión sobre cómo sería la transición hacia la democracia en su país, y detalló los primeros 100 días de un gobierno democrático. La prioridad sería garantizar comida, medicinas, seguridad y orden mientras se establecen bases para un desarrollo económico sostenible.

Además, Machado aseguró que, con las mayores reservas de petróleo del mundo bajo control democrático, Venezuela podría centrarse en la inversión y el futuro económico, y así convertirse en un motor regional de estabilidad.

La estrategia de Trump que María Corina Machado respalda

La situación en Venezuela continúa siendo un punto de alta tensión geopolítica, y la administración de Donald Trump, que ha mostrado un firme apoyo a la oposición venezolana, podría tomar medidas aún más drásticas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Durante su tiempo en la Casa Blanca, el republicano implementó una estrategia agresiva, incluida la imposición de sanciones económicas y ataques militares a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en las aguas del Caribe, cercanas a Venezuela.

Actualmente, se habla de una mayor presión militar, con reportes de despliegues de tropas en el Caribe y la evaluación de operaciones en territorio venezolano. Trump, quien ha criticado fuertemente a Maduro, dijo en varias ocasiones que las acciones de EE.UU. son parte de su lucha contra el narcotráfico.

Las intervenciones militares directas en Venezuela aún están sobre la mesa

De acuerdo a BBC, la estrategia de Trump podría evolucionar, especialmente con el reconocimiento internacional que ha recibido la opositora María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. Este galardón podría ofrecer una oportunidad para que el republicano y otros aliados internacionales intensifiquen su apoyo a la oposición venezolana.

Si bien las intervenciones militares directas aún están sobre la mesa, el gobierno de Trump podría optar por reforzar aún más las sanciones o intensificar el aislamiento económico de Maduro, presionando así al régimen para que acepte una transición política, según BBC. Sin embargo, cualquier movimiento hacia una intervención militar directa podría generar tensiones en la región, lo que pondría en juego la estabilidad de América Latina.

"El mayor despliegue militar desde la crisis de los misiles de 1962"

Los informes más recientes, de acuerdo a BBC, señalaron que Estados Unidos ha realizado una considerable movilización militar en el Caribe y cerca de la costa venezolana: por ejemplo, se reporta el despliegue de más de 10 navíos y 10.000 tropas en la región, algo calificado como "el mayor despliegue militar desde la crisis de los misiles de 1962".

Igualmente, se informó que la administración Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y que se está evaluando la posibilidad de atacar objetivos militares en territorio venezolano, lo que marca una potencial incursión terrestre o incursiones con fuerzas especiales.