HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Mundo

María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"

La líder opositora venezolana afirmó que la estrategia de Trump frente a Venezuela "es absolutamente correcta", ya que "Maduro no es jefe legítimo".

María Corina Machado denunció al régimen de Nicolás Maduro y respaldó a Donald Trump en medio de tensión en el Caribe.
María Corina Machado denunció al régimen de Nicolás Maduro y respaldó a Donald Trump en medio de tensión en el Caribe. | Composición LR

La lideresa opositora en Venezuela, María Corina Machado, calificó al régimen de Nicolás Maduro como una "estructura narcoterrorista" que oprime al pueblo venezolano, el miércoles 5 de noviembre. Para la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, el chavista "empezó esta guerra" y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "la está terminando".

"La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano", afirmó Machado en un discurso virtual en el America Business Forum (ABF), en Miami.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

lr.pe

Liberación de Venezuela influiría en Cuba y Nicaragua, según María Corina Machado

En su discurso en el ABF, la líder opositora afirmó que si se libera Venezuela, se liberan también Cuba y Nicaragua. Asimismo, compartió su visión sobre cómo sería la transición hacia la democracia en su país, y detalló los primeros 100 días de un gobierno democrático. La prioridad sería garantizar comida, medicinas, seguridad y orden mientras se establecen bases para un desarrollo económico sostenible.

Además, Machado aseguró que, con las mayores reservas de petróleo del mundo bajo control democrático, Venezuela podría centrarse en la inversión y el futuro económico, y así convertirse en un motor regional de estabilidad.

PUEDES VER: Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

lr.pe

La estrategia de Trump que María Corina Machado respalda

La situación en Venezuela continúa siendo un punto de alta tensión geopolítica, y la administración de Donald Trump, que ha mostrado un firme apoyo a la oposición venezolana, podría tomar medidas aún más drásticas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Durante su tiempo en la Casa Blanca, el republicano implementó una estrategia agresiva, incluida la imposición de sanciones económicas y ataques militares a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en las aguas del Caribe, cercanas a Venezuela.

Actualmente, se habla de una mayor presión militar, con reportes de despliegues de tropas en el Caribe y la evaluación de operaciones en territorio venezolano. Trump, quien ha criticado fuertemente a Maduro, dijo en varias ocasiones que las acciones de EE.UU. son parte de su lucha contra el narcotráfico.

PUEDES VER: Colombiano sobreviviente a ataque de EE.UU. en el Caribe sale del hospital y queda en libertad

lr.pe

Las intervenciones militares directas en Venezuela aún están sobre la mesa

De acuerdo a BBC, la estrategia de Trump podría evolucionar, especialmente con el reconocimiento internacional que ha recibido la opositora María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. Este galardón podría ofrecer una oportunidad para que el republicano y otros aliados internacionales intensifiquen su apoyo a la oposición venezolana.

Si bien las intervenciones militares directas aún están sobre la mesa, el gobierno de Trump podría optar por reforzar aún más las sanciones o intensificar el aislamiento económico de Maduro, presionando así al régimen para que acepte una transición política, según BBC. Sin embargo, cualquier movimiento hacia una intervención militar directa podría generar tensiones en la región, lo que pondría en juego la estabilidad de América Latina.

PUEDES VER: Corte Suprema de EEUU inicia juicio para determinar legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump

lr.pe

"El mayor despliegue militar desde la crisis de los misiles de 1962"

Los informes más recientes, de acuerdo a BBC, señalaron que Estados Unidos ha realizado una considerable movilización militar en el Caribe y cerca de la costa venezolana: por ejemplo, se reporta el despliegue de más de 10 navíos y 10.000 tropas en la región, algo calificado como "el mayor despliegue militar desde la crisis de los misiles de 1962".

Igualmente, se informó que la administración Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y que se está evaluando la posibilidad de atacar objetivos militares en territorio venezolano, lo que marca una potencial incursión terrestre o incursiones con fuerzas especiales.

Notas relacionadas
Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

LEER MÁS
Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

Trump advierte que el fin de Maduro se acerca, aunque duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela

LEER MÁS
Rusia admite tener contacto directo con Nicolás Maduro y poseer “varias obligaciones contractuales” con su régimen

Rusia admite tener contacto directo con Nicolás Maduro y poseer “varias obligaciones contractuales” con su régimen

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York en medio de amenazas de Donald Trump

Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York en medio de amenazas de Donald Trump

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a la ingeniería con el túnel más largo y es clave para la economía: conecta ciudades

Este país de América Latina desafía a la ingeniería con el túnel más largo y es clave para la economía: conecta ciudades

LEER MÁS
Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando saludaba a la gente en Ciudad de México

Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando saludaba a la gente en Ciudad de México

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Mundo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Jeanine Añez por golpe de Estado y ordena su liberación

Colombiano sobreviviente a ataque de EE.UU. en el Caribe sale del hospital y queda en libertad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025