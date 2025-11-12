Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile se realizarán este domingo 16 de noviembre de 2025. | Composición LR

El domingo 16 de noviembre de 2025, Chile celebrará sus Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, un proceso de carácter obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad habilitados para sufragar. Ese día, los chilenos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, así como a los diputados y senadores que conformarán el Congreso Nacional durante el próximo período legislativo.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., siempre que no haya electores esperando su turno. A diferencia de las primarias realizadas en junio, en esta jornada se espera una participación mucho más alta debido a la obligatoriedad del voto. La Constitución chilena impide la reelección inmediata del presidente Gabriel Boric, por lo que la contienda se presenta abierta entre figuras de distintos sectores políticos como Jeanette Jara y José Antonio Kast, quienes encabezan las preferencias iniciales.

Sigue EN VIVO las últimas noticias de cara a las elecciones en Chile 2025 14:52 Excepciones para quienes no puedan votar en las elecciones 2025 Si no puedes participar en la votación, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local tras las elecciones para justificar tu ausencia con los documentos correspondientes. Podrás presentar alguna de las siguientes razones válidas: - Estar fuera del país el 16 de noviembre. - Presentar certificados o licencias médicas que acrediten una enfermedad. - Encontrarte a más de 200 kilómetros de tu local de votación (en ese caso, deberás dejar constancia en una comisaría de Carabineros el mismo día y conservar el comprobante). - Estar cumpliendo funciones legales o electorales durante la jornada. - Contar con una discapacidad certificada o calificada oficialmente. - Haber enfrentado otro impedimento grave, que será evaluado por el juez. Se recomienda guardar todos los documentos o comprobantes que respalden tu situación. El procedimiento para realizar las constancias ante Carabineros el 16 de noviembre será informado por la institución en los próximos días. 14:49 ¿Qué pasa si no voto en las elecciones en Chile 2025? Los ciudadanos chilenos que no acudan a sufragar deberán pagar una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 UTM. En cambio, los extranjeros y chilenos residentes en el extranjero que estén habilitados para votar no estarán sujetos a esta sanción económica. Lee la nota completa AQUÍ. 14:48 Franco Parisi asegura que pasará en segunda vuelta El candidato Franco Parisi realizó un masivo evento en La Araucanía, donde aseguró su pase a segunda vuelta. "Estamos convencidos, pero convencidos, de que esta nueva masa de votantes, cinco millones de votos, no son ni fachos ni comunachos. Y lo dijimos fuerte y claro: gran parte del problema que estamos viviendo en Chile se escribe con Kast, Kaiser, Jara y Matthei. Por lo tanto, nosotros somos la alternativa lógica para pasar a segunda vuelta", concluyó. Foto: Radio Universidad Chile 14:39 José Antonio Kast por poner fin a su campaña El Partido Republicano de José Antonio Kast escogió el Movistar Arena, donde se congregaron alrededor de 13.000 personas. Kast dijo que esta tercera candidatura “será la vencida” y criticó al gobierno de Gabriel Boric. "Porque ese Estado que estaba llamado a protegernos, ese Estado que hoy día está capturado por la ineficiencia, por la ideología, por el miedo, ese Estado va a cambiar. A ese Gobierno le decimos basta, a ese Gobierno le vamos a decir 'chao', a la candidata del Gobierno. Porque en estos días, hemos visto incluso a Jara intentar desmarcarse, distanciarse del Presidente Gabriel Boric. Es una cosa increíble, y puedo decirles que no tienen pudor, no tienen vergüenza, porque están dispuestos a todo, literalmente a todo, para mantenerse en el poder", pronunció. Foto: Agencia Uno 14:35 El cierre de campaña de Jeannette Jara Jeannette Jara cerró su campaña en la Plaza de Maipú, donde Kaiser estuvo hace una semana. La candidata de Unidad por Chile llamó al "votante indeciso" y se refirió a contrincante. "Quedan todavía en nuestro país personas indecisas o que han sido víctimas de las fake news, de aquellas que nos enteramos, ¿cierto? Que a través de Bernardo Fontaine, asesor de José Antonio Kast, se opusieron a la reforma previsional y hoy día se dedican a atacar mi campaña. Pero les quiero decir una cosa: ustedes no se preocupen, yo soy una luchadora, no me van a amilanar, soy una luchadora. No somos los que promovemos el odio; por el contrario, por eso yo no me escondo detrás de ningún vidrio, porque yo no le temo al pueblo de Chile", dijo. El jueves 13 de noviembre, en la Región de Valparaíso, se realizará un acto de cierre oficial, según CNN. Foto: Agencia Uno 14:05 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República, donde les compartiremos todos los detalles y últimas noticias a pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile 2025. Alrededor de ocho candidatos buscan ser el sucesor o sucesora de Gabriel Boric para el siguiente período de cuatro años.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de las elecciones en Chile 2025?

En total, ocho aspirantes participarán en la primera vuelta de las elecciones de noviembre:

Jeanette Jara – Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda)

– Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda) Evelyn Matthei – Chile Vamos (derecha tradicional)

– Chile Vamos (derecha tradicional) José Antonio Kast – Partido Republicano (ultraderecha)

– Partido Republicano (ultraderecha) Johannes Kaiser – Partido Nacional Libertario (derecha radical)

– Partido Nacional Libertario (derecha radical) Franco Parisi – Partido de la Gente (populismo liberal)

– Partido de la Gente (populismo liberal) Marco Enríquez-Ominami (ME-O) – Independiente (centroizquierda progresista)

– Independiente (centroizquierda progresista) Harold Mayne-Nicholls – Independiente (centro)

– Independiente (centro) Eduardo Artés – Independiente (izquierda radical)

¿Quién va ganando las elecciones 2025, según las últimas encuestas?

De acuerdo con el estudio de la Agencia Criteria, Jeanette Jara lidera la intención de voto con un 27% de apoyo, aunque presenta una leve baja de un punto respecto a la medición anterior. En segundo lugar, se ubica José Antonio Kast con 23%, mientras que Johannes Kaiser escala al tercer puesto con 15%. Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%), Franco Parisi (9%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%).

Un sondeo paralelo de Pulso Ciudadano, elaborado por la consultora Activa Research, también sitúa a Jeanette Jara a la cabeza con 29,3%, seguida por José Antonio Kast (19,9%), Franco Parisi (16,4%), Johannes Kaiser (14,3%) y Evelyn Matthei (13,2%). Estos resultados confirman que la ministra de Trabajo del Gobierno de Boric se mantiene como la principal favorita en la recta inicial de la campaña electoral, aunque el panorama sigue abierto de cara a una eventual segunda vuelta.