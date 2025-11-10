HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Jeannette Jara? Biografía, carrera política y propuestas para las elecciones de Chile 2025

Integrante del Partido Comunista y del Partido Humanista, Jeannette Jara aspira a convertirse en la primera presidenta de Chile respaldada por el bloque progresista.

Jeannette Jara busca imponerse en las Elecciones en Chile 2025.
Jeannette Jara busca imponerse en las Elecciones en Chile 2025. | Universidad Finis Terrae

Jeannette Jara, oriunda de Conchalí, en Santiago de Chile, busca enfrentar a la derecha —que parte como favorita— en las elecciones de 2025. Los comicios podrían marcar un cambio histórico con una posible victoria del Partido Comunista, proscrito durante la dictadura.

Con el peso de los fracasos de anteriores gobiernos de izquierda, Jeannette Jara buscará el 16 de noviembre llegar a la presidencia de Chile. Su campaña se centra en la seguridad y la economía, temas que hoy dominan la agenda pública y que la derecha ha intentado capitalizar.

¿Cuáles son las propuestas de Jeannette Jara?

En una exposición en la Universidad Católica de Chile, Jeannette Jara planteó impulsar el crecimiento a través de la demanda interna. “Chile es una economía abierta, eso es una realidad”, señaló. Por su parte, Luis Mesina, dirigente de la Confederación Bancaria, advirtió que Jara podría verse obligada a buscar acuerdos con sectores de derecha, lo que —según dijo— pondría en riesgo las políticas sociales y agravaría la pobreza.

La candidata Jeannette Jara enfrentará serias complejidades si llega a ser electa presidenta”, advirtió Luis Mesina, dirigente del movimiento No+AFP, quien afirmó que continuará luchando por restituir un sistema de seguridad social justo en Chile.

Además de la economía, Jeannette Jara destaca la seguridad pública y el fortalecimiento del sistema de salud como parte de los tres ejes centrales de su programa. “Se trata de un mismo proyecto de país, no de tres caminos paralelos”, señala su propuesta registrada ante el Servicio Electoral de Chile.

Su carrera política

Jeannette Jara Román, abogada y administradora pública, ha desarrollado su carrera en el sector público, el ámbito sindical y la gestión gubernamental. Militante del Partido Comunista de Chile (PCCh), se desempeñó como ministra del Trabajo y Previsión Social entre 2022 y abril de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric.

En sus inicios, Jeannette Jara fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile entre 1997 y 1998. Posteriormente, trabajó durante 14 años en el Servicio de Impuestos Internos (SII). También se desempeñó como administradora municipal y fue candidata a la alcaldía de Conchalí en 2021.

