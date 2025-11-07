Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Chile: multas, excusas válidas y plazos ante el Servel

El Congreso aprobó la ley que restablece la multa por no votar en las elecciones 2025. Foto: Servel

Desde las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2025, el voto obligatorio en Chile vuelve a tener sanciones económicas. El Congreso Nacional despachó la norma que repone la multa por no votar en los comicios, por lo que se fijó sanciones que van desde 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre 34.632 y 103.897 pesos, según determine el Juzgado de Policía Local.

La medida fue aprobada por 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, tras una sesión donde se reafirmó que “votar no es solo un derecho, sino también un deber cívico”, en palabras del diputado Gonzalo Winter, quien destacó que la participación electoral “fortalece la democracia y la legitimidad de las instituciones públicas”.

Multa por no votar: cómo se aplicará la sanción y qué deben hacer quienes no acudan a las urnas

La sanción por no votar se aplicará a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no justifiquen su ausencia. Según la ley electoral chilena, las únicas excusas para no votar válidas son:

Enfermedad o condición médica certificada.

Estar fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación.

Cumplir funciones asignadas por la Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Discapacidad certificada según la Ley 20.422.

Impedimentos graves, como estar privado de libertad.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) recordó que no existe trámite previo para justificar la ausencia. Las notificaciones por no sufragar serán enviadas por los juzgados de policía local una vez finalizado el proceso electoral.

Cada tribunal evaluará los descargos presentados por el ciudadano, ya sea de forma presencial o —en el caso de quienes vivan fuera del país— por correo electrónico, si el tribunal así lo permite. El Servel dispone de hasta un año posterior a los comicios para denunciar los casos ante la justicia.

Los nuevos requisitos para votar en Chile

Junto con la restitución de la multa por no votar en elecciones, el Congreso aprobó modificaciones al derecho al sufragio de los extranjeros con derecho a voto. Desde 2026, los migrantes deberán acreditar 10 años de residencia ininterrumpida en Chile —en lugar de los cinco actuales— para poder participar en los comicios.

El Ejecutivo argumentó que esta medida busca “fortalecer el vínculo entre ciudadanía y soberanía nacional”, según explicó la diputada Catalina Pérez. Asimismo, se regulará el tiempo máximo permitido de salidas del país durante ese período.

El voto en el exterior seguirá siendo voluntario, pero solo podrán participar quienes tengan domicilio electoral fuera del territorio chileno. El plazo para modificarlo venció el 28 de junio de 2025, y el Servel anunció que las actualizaciones se reabrirán desde el 1 de enero de 2026.