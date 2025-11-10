Último Debate Presidencial 2025 en Chile: a qué hora y dónde ver en vivo a los candidatos

A pocos días de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, se realizará el último debate televisado entre los ocho candidatos inscritos y aceptados por el Servicio Electoral (Servel). En esta instancia, los postulantes presentarán sus propuestas y responderán preguntas relacionadas con temas de la contingencia nacional e internacional.

El encuentro forma parte de la agenda previa a los comicios y corresponde a una nueva instancia convocada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). En la jornada participarán Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes fueron confirmados por la organización del evento.

¿A qué hora y donde ver el último debate presidencial en Chile?

El debate presidencial de Anatel se realizará este lunes 10 de noviembre, a partir de las 9.00 p. m. (hora local), desde los estudios de Televisión Nacional de Chile (TVN).

El evento se transmitirá de manera simultánea por los canales asociados a Anatel: TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+. También estará disponible en Radio Infinita, Tele13 Radio y Radio 13C. Además, la cobertura podrá seguirse a través de los sitios web, canales de YouTube y redes sociales de cada señal, junto con las aplicaciones de streaming TVN Play, MegaGo, MiCHV y 13Go.

El panel encargado de conducir el debate estará integrado por los periodistas Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+), quienes realizarán las preguntas a los participantes.

¿Cuál será el orden de participación de los ocho candidatos en el último debate presidencial de esta noche?

El orden de intervención fue definido mediante sorteo y quedó establecido de la siguiente forma: