Mundo

Último Debate Presidencial 2025 en Chile: a qué hora y dónde ver en vivo a los candidatos

Los ocho postulantes a la presidencia de Chile participarán esta noche en el debate televisado organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Los ocho candidatos presidenciales participarán esta noche en el debate Anatel. Foto: ATON CHILE
Los ocho candidatos presidenciales participarán esta noche en el debate Anatel. Foto: ATON CHILE

A pocos días de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, se realizará el último debate televisado entre los ocho candidatos inscritos y aceptados por el Servicio Electoral (Servel). En esta instancia, los postulantes presentarán sus propuestas y responderán preguntas relacionadas con temas de la contingencia nacional e internacional.

El encuentro forma parte de la agenda previa a los comicios y corresponde a una nueva instancia convocada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). En la jornada participarán Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes fueron confirmados por la organización del evento.

lr.pe

¿A qué hora y donde ver el último debate presidencial en Chile?

El debate presidencial de Anatel se realizará este lunes 10 de noviembre, a partir de las 9.00 p. m. (hora local), desde los estudios de Televisión Nacional de Chile (TVN).

El evento se transmitirá de manera simultánea por los canales asociados a Anatel: TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+. También estará disponible en Radio Infinita, Tele13 Radio y Radio 13C. Además, la cobertura podrá seguirse a través de los sitios web, canales de YouTube y redes sociales de cada señal, junto con las aplicaciones de streaming TVN Play, MegaGo, MiCHV y 13Go.

El panel encargado de conducir el debate estará integrado por los periodistas Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+), quienes realizarán las preguntas a los participantes.

PUEDES VER: Johannes Kaiser promete sacar a Chile de la Corte IDH y seguir el modelo de 'mano dura' de Bukele

lr.pe

¿Cuál será el orden de participación de los ocho candidatos en el último debate presidencial de esta noche?

El orden de intervención fue definido mediante sorteo y quedó establecido de la siguiente forma:

  • Evelyn Matthei
  • Harold Mayne-Nicholls
  • Franco Parisi
  • Johannes Kaiser
  • Eduardo Artés
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Jeannette Jara
  • José Antonio Kast
