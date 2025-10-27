HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

José Antonio Kast, candidato ultraderechista de Chile, propone que indocumentados paguen su pasaje para salir del pais

Actualmente, José Antonio Kast se ubica en el segundo lugar de las encuestas con un 20% de intención de voto, por detrás de la candidata izquierdista Jeannette Jara, quien lidera los sondeos con un 27%.

En una eventual segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara, según las encuestas.
En una eventual segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara, según las encuestas.

José Antonio Kast, candidato de la extrema derecha en Chile, afirmó que, de resultar ganador de las elecciones presidenciales de noviembre, invitará a los inmigrantes irregulares a abandonar el país y a costear su pasaje de regreso.

Kast figura entre los favoritos en las encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 16 de noviembre, en las que el aumento de la migración irregular se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña.

Más de 330.000 indocumentados viven en Chile

Recientemente, Kast y el resto de candidatos presidenciales se enfrentaron en el segundo debate televisado en el Canal 13, donde los ocho aspirantes evitaron la confrontación.

"Los vamos a invitar a abandonar el país", respondió José Antonio Kast en el debate, tras ser consultado sobre qué iba a hacer con los más de 330.000 indocumentados que viven actualmente en Chile.

El político ultraderechista aseguró que además tendrán que "pagar su pasaje de salida de Chile".

Desde 2019, Chile registra un crecimiento de la migración irregular, en su mayoría procedente de Venezuela. Pero en 2024, las autoridades lograron reducir a la mitad ese tipo de ingresos respecto a 2021.

El candidato ha evitado profundizar en temas como su rechazo al uso de métodos anticonceptivos o el aborto. No obstante, durante el debate dijo que era partidario de que los padres puedan saber si sus hijas toman la "píldora del día del siguiente", hoy de venta libre.

Kast y Jara lideran las encuestas

Por su parte, la candidata izquierdista Jeannette Jara, que lidera las encuestas junto a José Antonio Kast, planteó la necesidad de levantar el secreto bancario para combatir las operaciones del crimen organizado.

También aseguró que el Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años, será uno más dentro de su eventual gobierno. "Su papel será el mismo que en otros gobiernos de izquierda", aseguró Jara.

La última encuesta semanal de Cadem posicionó en primer lugar a Jara, con un 27%, seguida de José Antonio Kast (20%) y el candidato del Partido Libertario, Johannes Kaiser (14%).

Más abajo figura la aspirante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei (13%) y Franco Parisi, representante de la derecha populista, con un 11%. En una eventual segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast, Matthei o Kaiser.

