Mundo

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: resultados, conteo oficial, reacciones y cobertura minuto a minuto

¡Llegó el día clave en Chile! Ocho candidatos buscan ser suceder a Gabriel Boric. Además, 1.091 personas competirán por un escaño en la Cámara de Diputados y 130 para el Senado.

Por primera vez en años, la votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile son obligatorias.
Por primera vez en años, la votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile son obligatorias.

Este domingo 16 de noviembre de 2025, Chile se convoca a las urnas para celebrar una jornada electoral clave: están en juego la elección presidencial junto con elecciones parlamentarias. La votación se desarrollará en horario reglamentario establecido por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), con voto obligatorio para los ciudadanos habilitados dentro del país.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. En esta elección también destaca que no hay ley seca —la normativa que prohibía la venta de alcohol durante la jornada electoral fue eliminada tras una reforma aprobada en agosto de 2024—, por lo que el comercio de bebidas alcohólicas operará con normalidad.

lr.pe

Sigue las Elecciones Presidenciales en Chile 2025 EN VIVO

05:30
16/11/2025

¿Qué dicen las encuestas de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile?

Según las encuestas más recientes, Jeannette Jara lidera la intención de voto con un 30 % de respaldo, mientras que José Antonio Kast alcanza un 22 % y Johannes Kaiser se ubica en tercer lugar con un 15 %. De acuerdo a The New York Times. 

05:00
16/11/2025

¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República!

Sean bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República, donde les compartiremos todos los detalles, incidencias y últimas noticias sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile 2025. Alrededor de ocho candidatos buscan ser el sucesor o sucesora de Gabriel Boric para el siguiente período de cuatro años.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales y quién ganó, según encuestas?

Entre los ocho postulantes presidenciales electorales se encuentran figuras muy visibles de la política chilena: la izquierdista Jeannette Jara (coalición oficialista) y el ultraderechista José Antonio Kast como principales contendientes, según los últimos sondeos. Jara lidera la intención de voto con aproximadamente 33,2 % y Kast le siguió de cerca, lo que abre un escenario muy competitivo y de posible segunda vuelta.

  • Jeanette Jara – Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda)
  • Evelyn Matthei – Chile Vamos (derecha tradicional)
  • José Antonio Kast – Partido Republicano (ultraderecha)
  • Johannes Kaiser – Partido Nacional Libertario (derecha radical)
  • Franco Parisi – Partido de la Gente (populismo liberal)
  • Marco Enríquez-Ominami (ME-O) – Independiente (centroizquierda progresista)
  • Harold Mayne-Nicholls – Independiente (centro)
  • Eduardo Artés – Independiente (izquierda radical)

¿Dónde votar y qué documentos presentar?

Para saber dónde te corresponde votar, puedes consultar tu mesa y local electoral ingresando a los canales oficiales del SERVEL, donde están publicados tus datos electorales y lugar de votación. Los documentos que debes presentar son los siguientes:

  • Documento de identidad oficial (por ejemplo, cédula de identidad chilena o pasaporte válido).
  • Cédula electoral que será entregada en la mesa (para residentes en Chile).
  • En el caso de los chilenos que viven en el extranjero habilitado para votar: concurrir presencialmente al local indicado por el consulado correspondiente, con su cédula electoral y usando lápiz azul, en el horario dispuesto.
