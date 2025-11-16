Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: resultados, conteo oficial, reacciones y cobertura minuto a minuto

Por primera vez en años, la votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile son obligatorias. | Composición LR/Omar Neyra

Por primera vez en años, la votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile son obligatorias. | Composición LR/Omar Neyra

Este domingo 16 de noviembre de 2025, Chile se convoca a las urnas para celebrar una jornada electoral clave: están en juego la elección presidencial junto con elecciones parlamentarias. La votación se desarrollará en horario reglamentario establecido por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), con voto obligatorio para los ciudadanos habilitados dentro del país.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. En esta elección también destaca que no hay ley seca —la normativa que prohibía la venta de alcohol durante la jornada electoral fue eliminada tras una reforma aprobada en agosto de 2024—, por lo que el comercio de bebidas alcohólicas operará con normalidad.

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sigue las Elecciones Presidenciales en Chile 2025 EN VIVO 05:30 ¿Qué dicen las encuestas de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile? Según las encuestas más recientes, Jeannette Jara lidera la intención de voto con un 30 % de respaldo, mientras que José Antonio Kast alcanza un 22 % y Johannes Kaiser se ubica en tercer lugar con un 15 %. De acuerdo a The New York Times. 05:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República, donde les compartiremos todos los detalles, incidencias y últimas noticias sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile 2025. Alrededor de ocho candidatos buscan ser el sucesor o sucesora de Gabriel Boric para el siguiente período de cuatro años.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales y quién ganó, según encuestas?

Entre los ocho postulantes presidenciales electorales se encuentran figuras muy visibles de la política chilena: la izquierdista Jeannette Jara (coalición oficialista) y el ultraderechista José Antonio Kast como principales contendientes, según los últimos sondeos. Jara lidera la intención de voto con aproximadamente 33,2 % y Kast le siguió de cerca, lo que abre un escenario muy competitivo y de posible segunda vuelta.

Jeanette Jara – Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda)

– Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda) Evelyn Matthei – Chile Vamos (derecha tradicional)

– Chile Vamos (derecha tradicional) José Antonio Kast – Partido Republicano (ultraderecha)

– Partido Republicano (ultraderecha) Johannes Kaiser – Partido Nacional Libertario (derecha radical)

– Partido Nacional Libertario (derecha radical) Franco Parisi – Partido de la Gente (populismo liberal)

– Partido de la Gente (populismo liberal) Marco Enríquez-Ominami (ME-O) – Independiente (centroizquierda progresista)

– Independiente (centroizquierda progresista) Harold Mayne-Nicholls – Independiente (centro)

– Independiente (centro) Eduardo Artés – Independiente (izquierda radical)

PUEDES VER: Crece la incertidumbre en Chile por el voto obligatorio y el voto de los migrantes en las elecciones históricas de 2025

¿Dónde votar y qué documentos presentar?

Para saber dónde te corresponde votar, puedes consultar tu mesa y local electoral ingresando a los canales oficiales del SERVEL, donde están publicados tus datos electorales y lugar de votación. Los documentos que debes presentar son los siguientes: