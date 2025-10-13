Chile: candidata Evelyn Matthei promete cerrar la frontera a indocumentados y endurecer leyes migratorias

La candidata presidencial de la derecha chilena, Evelyn Matthei, prometió cerrar la frontera a los inmigrantes indocumentados y endurecer las leyes migratorias, uno de los temas clave de la campaña electoral en Chile.

La entrada de inmigrantes indocumentados, que los chilenos asocian al incremento de la delincuencia, se ha apoderado de la campaña de las elecciones generales que se realizarán el próximo 16 de noviembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Promete solucionar inmigración irregular en un año

"La inmigración irregular está colapsando todos los servicios, pero además, nos ha traído un problema de delincuencia desatada y de crimen organizado como no habíamos conocido antes", dijo Matthei

Matthei se comprometió a cerrar la frontera a la inmigración irregular en un plazo de un año, con el uso de aviones no tripulados, información satelital,el despliegue de una policía fronteriza, entre otras medidas.

La propuesta de Matthei, candidata del partido Unión Demócrata Independiente, contempla también la expulsión de 3.000 presos y de 10.000 inmigrantes irregulares que ya cuentan con orden de expulsión.

"Los vecinos están cansados de las parrilladas en la calle, de los ruidos de madrugada, de que anden en moto por las veredas y de que se tomen, además, sitios que no son de ellos", señaló la candidata.

Entrada irregular a Chile será un delito y no una falta

Por otra parte, la candidata también prometió impulsar una reforma legislativa que endurezca las leyes migratorias en Chile y convierta la entrada irregular en un delito, en lugar de una falta.

Actualmente, Evelyn Matthei se encuentra en tercer lugar de las preferencias con un 14%. Delante de ella, figuran Jeannette Jara (28%) y el ultraderechista José Antonio Kast (24%), según la encuestadora Cade.

Según una estimación oficial, unos 330.000 extranjeros residen irregularmente en Chile, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana. Estos inmigrantes indocumentados suelen ingresar al país a través de la frontera con Bolivia.