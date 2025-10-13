HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Chile: candidata Evelyn Matthei promete cerrar la frontera a indocumentados y endurecer leyes migratorias

Evelyn Matthei asegura que la inmigración irregular ha provocado un incremento de la delincuencia en Chile y plantea soluciones como el uso de drones y una policía fronteriza.

Evelyn Mathei impulsará reforma legislativa que endurezca las leyes migratorias en Chile.
Evelyn Mathei impulsará reforma legislativa que endurezca las leyes migratorias en Chile. | Foto: AFP

La candidata presidencial de la derecha chilena, Evelyn Matthei, prometió cerrar la frontera a los inmigrantes indocumentados y endurecer las leyes migratorias, uno de los temas clave de la campaña electoral en Chile.

La entrada de inmigrantes indocumentados, que los chilenos asocian al incremento de la delincuencia, se ha apoderado de la campaña de las elecciones generales que se realizarán el próximo 16 de noviembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

lr.pe

Promete solucionar inmigración irregular en un año

"La inmigración irregular está colapsando todos los servicios, pero además, nos ha traído un problema de delincuencia desatada y de crimen organizado como no habíamos conocido antes", dijo Matthei

Matthei se comprometió a cerrar la frontera a la inmigración irregular en un plazo de un año, con el uso de aviones no tripulados, información satelital,el despliegue de una policía fronteriza, entre otras medidas.

La propuesta de Matthei, candidata del partido Unión Demócrata Independiente, contempla también la expulsión de 3.000 presos y de 10.000 inmigrantes irregulares que ya cuentan con orden de expulsión.

"Los vecinos están cansados de las parrilladas en la calle, de los ruidos de madrugada, de que anden en moto por las veredas y de que se tomen, además, sitios que no son de ellos", señaló la candidata.

PUEDES VER: Chile: candidato acusa de cobardía y corrupción a Gabriel Boric por criticar su plan de recorte fiscal

lr.pe

Entrada irregular a Chile será un delito y no una falta

Por otra parte, la candidata también prometió impulsar una reforma legislativa que endurezca las leyes migratorias en Chile y convierta la entrada irregular en un delito, en lugar de una falta.

Actualmente, Evelyn Matthei se encuentra en tercer lugar de las preferencias con un 14%. Delante de ella, figuran Jeannette Jara (28%) y el ultraderechista José Antonio Kast (24%), según la encuestadora Cade.

Según una estimación oficial, unos 330.000 extranjeros residen irregularmente en Chile, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana. Estos inmigrantes indocumentados suelen ingresar al país a través de la frontera con Bolivia.

Notas relacionadas
Jeanette Jara dispara contra José Antonio Kast a un mes de las elecciones en Chile: "No tiene posibilidad de ganar"

Jeanette Jara dispara contra José Antonio Kast a un mes de las elecciones en Chile: "No tiene posibilidad de ganar"

LEER MÁS
Chile: candidato acusa de cobardía y corrupción a Gabriel Boric por criticar su plan de recorte fiscal

Chile: candidato acusa de cobardía y corrupción a Gabriel Boric por criticar su plan de recorte fiscal

LEER MÁS
Chile busca aumentar la participación electoral con multas de hasta US$ 100 para los que no votan

Chile busca aumentar la participación electoral con multas de hasta US$ 100 para los que no votan

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025