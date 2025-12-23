Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando
En medio de la polémica por el partido ante Universitario, se conoció que las blanquiazules podrían recibir otro castigo económico por lo sucedido en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley.
La fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 dejó más que un resultado deportivo, ya que desató una intensa polémica reglamentaria y un posible castigo para Alianza Lima tras su clásico ante Universitario. El duelo, disputado el 21 de diciembre, concluyó en una victoria blanquiazul en la cancha, pero con una serie de cuestionamientos que podrían modificar el resultado oficial.
El foco de la controversia fue una presunta infracción cometida por el cuadro victoriano al alinear a cuatro jugadoras extranjeras en simultáneo. Ante ello, Universitario presentó un reclamo formal ante la Federación Peruana de Vóley y se mantienen a la expectativa de la resolución. Este no sería la única sanción que recibiría Alianza, ya que se conoció en las últimas horas que también podría ser castigado por mandar a declarar a su DT Facundo Morando.
Alianza Lima podría recibir nuevo castigo por mandar a declarar a Facundo Morando
De acuerdo al medio Puro Vóley, Alianza Lima podría recibir una sanción monetaria que asciende los 2 UIT, equivalentes a 10 mil 700 soles. Esto porque el club decidió enviar a Facundo Morando a que declare en el postpartido en lugar de la figura el encuentro, María Alejandra Marín.
¿Qué dijo el DT de Alianza Lima tras el partido ante Universitario?
Facundo Morando no evitó declaraciones de tono polémico frente al reclamo de Universitario. En principio, destacó la actuación de su plantel, subrayando que el triunfo fue contundente en los tres parciales, aunque aclaró que primero evaluarán lo ocurrido debido a que aún no han recibido una comunicación oficial.
"Las chicas jugaron muy bien, es muy difícil lo que ellas hacen, después de jugar un Mundial la adrenalina siempre baja y ganar así ante un rival como Universitario, la verdad da para felicitar a este equipo, que es impresionante (...) Capaz que ellos quieran reclamar y quieran ganar el partido de esa manera, nosotros lo ganamos en la cancha y lo hicimos muy bien", sostuvo.