China vuelve a mover las fichas: un país de América Latina se encamina a exportaciones récord en 2025
El avance de la demanda asiática y el buen desempeño de sectores clave llevan a una economía en América Latina a proyectar cifras históricas de exportaciones en 2025, pese a la volatilidad global.
China se consolidó en 2025 como el mercado de mayor crecimiento para las exportaciones de América Latina, con una expansión estimada del 7%, impulsada por mayores envíos de minerales y alimentos, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este contexto permitió que varias economías de la región ampliaran sus ventas externas pese a la volatilidad global.
En ese escenario, un país latinoamericano se encamina a cerrar el año con exportaciones en niveles históricos, impulsadas por la demanda asiática, el acceso preferencial a múltiples mercados y el desempeño de sectores como la minería, el agro y la pesca, incluso en medio de tensiones comerciales y amenazas arancelarias sobre productos estratégicos.
El país de América Latina que China impulsa hacia un récord exportador
Perú podría cerrar 2025 con exportaciones por US$85.000 millones, el nivel más alto registrado hasta ahora, según proyecciones divulgadas por Bloomberg Línea con base en datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Entre enero y octubre, las ventas al exterior alcanzaron US$71.881 millones, un incremento del 20% frente al mismo período de 2024. El Mincetur atribuyó este resultado al dinamismo de los principales sectores productivos, al acceso preferencial a nuevos mercados y al fortalecimiento de las capacidades productivas.
Las principales exportaciones de Perú a China
La minería lideró el crecimiento exportador. Hasta octubre de 2025, el sector registró envíos por US$46.939 millones, con un avance interanual del 23%, impulsado principalmente por el cobre, el principal producto de exportación del país.
Este desempeño se dio en un contexto marcado por la guerra comercial y la amenaza de nuevos aranceles sobre el metal rojo. De acuerdo con el equipo de Advisory de la firma PUENTE, citado por Bloomberg Línea, el cobre acumuló una suba del 34% en el año, sostenida por la estabilización del dólar, la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el crecimiento —aunque moderado— del sector industrial chino. A ello se suma el impacto estructural de la transición energética.
América Latina y otros mercados clave en las exportaciones de Perú
Además de su principal socio asiático, las exportaciones peruanas se distribuyeron en 2025 entre distintos destinos estratégicos, según cifras oficiales del Mincetur:
- Estados Unidos: uno de los principales mercados fuera de Asia, con envíos de arándanos, uvas, oro y cacao y sus derivados.
- Unión Europea: destino relevante para minerales y productos agroindustriales.
- Ecuador: mercado latinoamericano con participación en productos alimentarios.
- Brasil y Chile: socios regionales con intercambio sostenido de minerales, manufacturas y bienes agrícolas.
- México: país con acuerdos comerciales vigentes que facilitan el flujo de minerales y productos agroexportadores.
- Canadá e India: destinos fuera de América Latina que reflejan la diversificación global de los envíos.