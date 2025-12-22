HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

China vuelve a mover las fichas: un país de América Latina se encamina a exportaciones récord en 2025

El avance de la demanda asiática y el buen desempeño de sectores clave llevan a una economía en América Latina a proyectar cifras históricas de exportaciones en 2025, pese a la volatilidad global.

China enfoca sus movimientos en un grande comercial de América Latina.
China enfoca sus movimientos en un grande comercial de América Latina. | Composición LR

China se consolidó en 2025 como el mercado de mayor crecimiento para las exportaciones de América Latina, con una expansión estimada del 7%, impulsada por mayores envíos de minerales y alimentos, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este contexto permitió que varias economías de la región ampliaran sus ventas externas pese a la volatilidad global.

En ese escenario, un país latinoamericano se encamina a cerrar el año con exportaciones en niveles históricos, impulsadas por la demanda asiática, el acceso preferencial a múltiples mercados y el desempeño de sectores como la minería, el agro y la pesca, incluso en medio de tensiones comerciales y amenazas arancelarias sobre productos estratégicos.

ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

El país de América Latina que China impulsa hacia un récord exportador

Perú podría cerrar 2025 con exportaciones por US$85.000 millones, el nivel más alto registrado hasta ahora, según proyecciones divulgadas por Bloomberg Línea con base en datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Entre enero y octubre, las ventas al exterior alcanzaron US$71.881 millones, un incremento del 20% frente al mismo período de 2024. El Mincetur atribuyó este resultado al dinamismo de los principales sectores productivos, al acceso preferencial a nuevos mercados y al fortalecimiento de las capacidades productivas.

PUEDES VER: ¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

Las principales exportaciones de Perú a China

La minería lideró el crecimiento exportador. Hasta octubre de 2025, el sector registró envíos por US$46.939 millones, con un avance interanual del 23%, impulsado principalmente por el cobre, el principal producto de exportación del país.

Este desempeño se dio en un contexto marcado por la guerra comercial y la amenaza de nuevos aranceles sobre el metal rojo. De acuerdo con el equipo de Advisory de la firma PUENTE, citado por Bloomberg Línea, el cobre acumuló una suba del 34% en el año, sostenida por la estabilización del dólar, la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el crecimiento —aunque moderado— del sector industrial chino. A ello se suma el impacto estructural de la transición energética.

PUEDES VER: Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

América Latina y otros mercados clave en las exportaciones de Perú

Además de su principal socio asiático, las exportaciones peruanas se distribuyeron en 2025 entre distintos destinos estratégicos, según cifras oficiales del Mincetur:

  1. Estados Unidos: uno de los principales mercados fuera de Asia, con envíos de arándanos, uvas, oro y cacao y sus derivados.
  2. Unión Europea: destino relevante para minerales y productos agroindustriales.
  3. Ecuador: mercado latinoamericano con participación en productos alimentarios.
  4. Brasil y Chile: socios regionales con intercambio sostenido de minerales, manufacturas y bienes agrícolas.
  5. México: país con acuerdos comerciales vigentes que facilitan el flujo de minerales y productos agroexportadores.
  6. Canadá e India: destinos fuera de América Latina que reflejan la diversificación global de los envíos.
