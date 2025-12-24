HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Economía

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 24 de diciembre: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Consulta la cotización diaria y el precio actual del dólar hoy en Perú. Detalles sobre la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos de nuestro país.

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 24 de diciembre. | Composición: LR
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 24 de diciembre. | Composición: LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY24 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,355 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 24 de diciembre?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

