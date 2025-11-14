¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?
Las encuestas en Chile coinciden en que Jeannette Jara y José Antonio Kast van ganando, pero Johannes Kaiser sorprende con su ascenso.
Chile acudirá a las urnas este domingo 16 de noviembre en una elección presidencial muy competitiva y marcada por el voto obligatorio. Más de 15,6 millones de chilenos están habilitados para elegir al próximo mandatario. En caso de que ningún candidato alcance los votos necesarios para ganar en primera vuelta, el balotaje sería el 14 de diciembre del presente año.
Según los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, la contienda está encabezada por la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, en estas semanas, el libertario Johannes Kaiser ha ganado terreno y algunas encuestas lo acercan peligrosamente al segundo lugar. La fragmentación en la derecha y el ingreso de 5,6 millones de votantes que no participaron antes mantienen el panorama abierto.
¿Quién va ganando las elecciones presidenciales en Chile 2025?
Las encuestas más recientes coinciden en que Jeannette Jara lidera la intención de voto, seguida por José Antonio Kast y un ascendente Johannes Kaiser.
|Jara
|Kast
|Kaiser
|Matthei
|Parisi
|Panel Ciudadano–UDD
|26%
|21%
|14%
|14%
|10%
|Activa
|24,9%
|16,9%
|12,2%
|11,2%
|14%
|Atlas Intel
|33,2%
|16,8%
|16,8%
|13,9%
|14,2%
|Black & White
|30%
|23%
|20%
|17%
|7%
|Criteria
|27%
|23%
|15%
|14%
|9%
|Data influye
|27%
|20%
|13%
|11%
|9%
|LCN
|33,5%
|17,7%
|19,3%
|19,3%
|4,5%
|Promedio total
|28,8%
|19,7%
|15,76%
|14,34%
|9,67%
¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Chile?
Ocho postulantes compiten para suceder a Gabriel Boric, aunque solo cuatro tienen opciones reales de pasar a segunda vuelta. La mayoría representa polos ideológicos muy marcados, lo que intensificó la polarización en la campaña.
- Jeannette Jara – Izquierda / Partido Comunista – Unidad por Chile (oficialismo).
- José Antonio Kast – Ultraderecha / Partido Republicano.
- Johannes Kaiser – Derecha radical libertaria / Partido Nacional Libertario (PNL).
- Evelyn Matthei – Derecha tradicional / Chile Vamos – UDI.
- Franco Parisi – Populismo liberal / Partido de la Gente (PDG).
- Marco Enríquez-Ominami (ME-O) – Centroizquierda progresista / Independiente.
- Harold Mayne-Nicholls – Centro liberal / Independiente.
- Eduardo Artés – Izquierda radical / Independiente (Patria Roja).