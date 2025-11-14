¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

Este domingo 16 de noviembre son las elecciones presidenciales en Chile 2025, desde las 8.00 a.m. | Composición LR

Este domingo 16 de noviembre son las elecciones presidenciales en Chile 2025, desde las 8.00 a.m. | Composición LR

Chile acudirá a las urnas este domingo 16 de noviembre en una elección presidencial muy competitiva y marcada por el voto obligatorio. Más de 15,6 millones de chilenos están habilitados para elegir al próximo mandatario. En caso de que ningún candidato alcance los votos necesarios para ganar en primera vuelta, el balotaje sería el 14 de diciembre del presente año.

Según los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, la contienda está encabezada por la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, en estas semanas, el libertario Johannes Kaiser ha ganado terreno y algunas encuestas lo acercan peligrosamente al segundo lugar. La fragmentación en la derecha y el ingreso de 5,6 millones de votantes que no participaron antes mantienen el panorama abierto.

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales en Chile 2025?

Las encuestas más recientes coinciden en que Jeannette Jara lidera la intención de voto, seguida por José Antonio Kast y un ascendente Johannes Kaiser.

Jara Kast Kaiser Matthei Parisi Panel Ciudadano–UDD 26% 21% 14% 14% 10% Activa 24,9% 16,9% 12,2% 11,2% 14% Atlas Intel 33,2% 16,8% 16,8% 13,9% 14,2% Black & White 30% 23% 20% 17% 7% Criteria 27% 23% 15% 14% 9% Data influye 27% 20% 13% 11% 9% LCN 33,5% 17,7% 19,3% 19,3% 4,5% Promedio total 28,8% 19,7% 15,76% 14,34% 9,67%

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Chile?

Ocho postulantes compiten para suceder a Gabriel Boric, aunque solo cuatro tienen opciones reales de pasar a segunda vuelta. La mayoría representa polos ideológicos muy marcados, lo que intensificó la polarización en la campaña.