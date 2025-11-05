HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Johannes Kaiser promete sacar a Chile de la Corte IDH y seguir el modelo de 'mano dura' de Bukele

El candidato libertario propone además eliminar varios ministerios, entre ellos los de la Mujer y Medio Ambiente, así como revisar los acuerdos internacionales y suprimir aquellos que considere innecesarios.

Johannes Kaiser propone también detener a los inmigrantes en la frontera.
Johannes Kaiser propone también detener a los inmigrantes en la frontera. | Foto: AFP

El candidato a la presidencia de Chile, Johannes Kaiser, prometió que retirará a su país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si gana las elecciones del próximo 16 de noviembre, que definirán al sucesor de Gabriel Boric.

Johannes Kaiser, un diputado de 49 años, emergió con un discurso radical, sobre todo en contra de la inmigración irregular y la delincuencia, temas que monopolizan la campaña electoral chilena.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Candidato presidencial chileno José Antonio Kast promete 'escudo fronterizo' con Perú y Bolivia para frenar a inmigrantes

lr.pe

Kaiser se ubica tercero en las encuestas

Las últimas encuestas revelan un ascenso de Johannes Kaiser, y algunas lo sitúan en tercer lugar de las preferencias, detrás de los favoritos, el ultraconservador José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara.

Los sondeos dan como ganadora a Jara, aunque no tendría los votos suficientes para evitar una segunda vuelta fijada para el 14 de diciembre. En este escenario, las encuestas anticipan una victoria de Kast.

Con un estilo muy parecido a Javier Milei, Johannes Kaiser ingresó a un acto de campaña con una canción de heavy metal compuesta para la ocasión, con un mensaje contra la izquierda y defendiendo la libertad.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se anda metiendo permanentemente en nuestros asuntos internos, está haciendo de sabotaje a nuestras políticas de seguridad. ¡Nosotros nos vamos a salir!", exclamó Kaiser en su discurso.

PUEDES VER: Chile: Jara tilda de 'imaginaria' la propuesta de Kast de expulsar a inmigrantes en avión pagado por ellos mismos

lr.pe

Candidato promete 'mano dura' y eliminar varios ministerios

El candidato libertario prometió también revisar los acuerdos internacionales firmados por Chile, excluyendo los comerciales, y aseguró que eliminaría aquellos que no sirvan.

El programa de Johannes Kaiser combina el discurso de mano dura en seguridad, con un ideario ultraliberal en lo económico y conservador en lo social.

Además, propone detener a inmigrantes en la frontera, trasladar presos a la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele y reducir los ministerios de 25 a 9, eliminando carteras como Educación, Mujer y Medio Ambiente.

PUEDES VER: José Antonio Kast, candidato ultraderechista de Chile, propone que indocumentados paguen su pasaje para salir del pais

lr.pe

Kaiser saltó a la fama en Chile hace algunos años debido a sus polémicos comentarios en YouTube, donde cuestionó el derecho al voto de las mujeres, ironizó sobre casos de violación y de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Asimismo, ha asegurado que está abierto a liberar a convictos por violaciones a los derechos humanos que cumplen condenas por crímenes cometidos en la dictadura y a retirar a Chile del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Notas relacionadas
¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

LEER MÁS
José Antonio Kast y Jeannette Jara empatan en intención de voto previo a elecciones presidenciales en Chile, según encuesta CEP

José Antonio Kast y Jeannette Jara empatan en intención de voto previo a elecciones presidenciales en Chile, según encuesta CEP

LEER MÁS
Candidato presidencial chileno José Antonio Kast promete 'escudo fronterizo' con Perú y Bolivia para frenar a inmigrantes

Candidato presidencial chileno José Antonio Kast promete 'escudo fronterizo' con Perú y Bolivia para frenar a inmigrantes

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva York elige a su alcalde: candidato socialista Zohran Mamdani lidera la intención de voto

Nueva York elige a su alcalde: candidato socialista Zohran Mamdani lidera la intención de voto

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Pagos MPPE información de HOY, 4 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Mundo

Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"

Evo Morales acusa a Milei de pedirle a Rodrigo Paz "deshacerse" de él: "Dice que soy un peligro para América Latina"

Lula rechaza eventual ataque terrestre de Estados Unidos a Venezuela: "No quiero que lleguemos a una invasión"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025