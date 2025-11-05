Johannes Kaiser promete sacar a Chile de la Corte IDH y seguir el modelo de 'mano dura' de Bukele

Johannes Kaiser propone también detener a los inmigrantes en la frontera. | Foto: AFP

El candidato a la presidencia de Chile, Johannes Kaiser, prometió que retirará a su país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si gana las elecciones del próximo 16 de noviembre, que definirán al sucesor de Gabriel Boric.

Johannes Kaiser, un diputado de 49 años, emergió con un discurso radical, sobre todo en contra de la inmigración irregular y la delincuencia, temas que monopolizan la campaña electoral chilena.

Kaiser se ubica tercero en las encuestas

Las últimas encuestas revelan un ascenso de Johannes Kaiser, y algunas lo sitúan en tercer lugar de las preferencias, detrás de los favoritos, el ultraconservador José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara.

Los sondeos dan como ganadora a Jara, aunque no tendría los votos suficientes para evitar una segunda vuelta fijada para el 14 de diciembre. En este escenario, las encuestas anticipan una victoria de Kast.

Con un estilo muy parecido a Javier Milei, Johannes Kaiser ingresó a un acto de campaña con una canción de heavy metal compuesta para la ocasión, con un mensaje contra la izquierda y defendiendo la libertad.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se anda metiendo permanentemente en nuestros asuntos internos, está haciendo de sabotaje a nuestras políticas de seguridad. ¡Nosotros nos vamos a salir!", exclamó Kaiser en su discurso.

Candidato promete 'mano dura' y eliminar varios ministerios

El candidato libertario prometió también revisar los acuerdos internacionales firmados por Chile, excluyendo los comerciales, y aseguró que eliminaría aquellos que no sirvan.

El programa de Johannes Kaiser combina el discurso de mano dura en seguridad, con un ideario ultraliberal en lo económico y conservador en lo social.

Además, propone detener a inmigrantes en la frontera, trasladar presos a la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele y reducir los ministerios de 25 a 9, eliminando carteras como Educación, Mujer y Medio Ambiente.

Kaiser saltó a la fama en Chile hace algunos años debido a sus polémicos comentarios en YouTube, donde cuestionó el derecho al voto de las mujeres, ironizó sobre casos de violación y de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Asimismo, ha asegurado que está abierto a liberar a convictos por violaciones a los derechos humanos que cumplen condenas por crímenes cometidos en la dictadura y a retirar a Chile del Acuerdo de París sobre cambio climático.