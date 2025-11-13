Desde la formalización de su candidatura para las elecciones del domingo 16 de noviembre, Johannes Kaiser se ha posicionado como una opción singular en el espectro político de derecha en Chile. Diputado y fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), se presenta como la alternativa que rompe con los partidos tradicionales y apuesta por un programa radicalmente distinto en seguridad, economía y valores.

Kaiser nació en Santiago, pero pasó parte de su infancia en Villarrica y Temuco. Completó su enseñanza media en la Escuela Militar “Libertador Bernardo O’Higgins”. Su formación superior incluye estudios en derecho en la Universidad Finis Terrae de Santiago, y posteriormente cursó asignaturas en la Universidad de Innsbruck de Austria en derecho, historia y ciencias políticas.

Su trayectoria política comenzó en el Congreso chileno, donde fue electo diputado por el distrito 10 de la Región Metropolitana. En un inicio, militó en el Partido Republicano, al cual renunció en enero de 2025 para fundar el PNL. En marzo de ese mismo año, el diputado Cristián Labbé dejó la UDI y se unió a la bancada de Kaiser, respaldando su proyecto político. En agosto, dicho proyecto se consolidó con la inscripción oficial de su candidatura a la presidencia de Chile.

Kaiser: la búsqueda de una derecha pura entre libertad radical y mano dura

Kaiser se define abiertamente como libertario. En relación con José Antonio Kast comentó: “Yo soy libertario, eso significa que yo no me meto en la cama de la gente, no me meto en la iglesia de la gente, no me meto en la mente de la gente”. Su discurso combina la defensa radical de la libertad individual con una visión del Estado como garante del orden y la seguridad. Como candidato, sostuvo: "Mi rol no es preventivo, mi rol es represivo. Yo juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

El candidato por PNL, calificó el bloque tradicional de la derecha en Chile como carente de sustancia doctrinaria: “Dentro de la derecha nacional, la ideología muchas veces se agota en la tarjeta de crédito. Muchos no entienden por qué están defendiendo lo que defienden. Tienen una unidad sin amor”. Esta autocrítica suya afirma que su proyecto aspira a una derecha con “pureza política”, más allá de alianzas coyunturales.

En lo económico, propone una fuerte liberalización y reducción del tamaño del Estado. En lo social y de seguridad, plantea medidas de rigor como reabrir regimientos, restablecer el servicio militar obligatorio y aplicar la pena de muerte para ciertos delitos. En su visión cultural, critica lo que denomina imposiciones ideológicas en educación y valores, y acusa a la derecha tradicional de falta de coherencia: "Para tener unidad ideológica, primero usted tiene que tener ideología".

Estado mínimo, control migratorio e impuestos bajos: el plan de Kaiser para redefinir Chile

La candidatura de Kaiser se ha articulado alrededor de tres grandes ejes: seguridad, economía‑estado mínimo y control migratorio. En una entrevista afirmó: "Me veo peleando para pasar a segunda vuelta, venimos con mucha fuerza".

Entre las propuestas concretas destacan la rebaja del impuesto corporativo del 27 % al 20 % y de las pequeñas empresas al 12,5 %. En migración, propone la expulsión masiva de inmigrantes irregulares y el establecimiento de “campamentos de reconducción” en frontera. En energía y tecnología, plantea convertir a Chile en un “hub” de innovación mediante la creación de una Agencia Tributaria Autónoma con inteligencia artificial y blockchain.

En el seminario “Propuestas para Chile 2026‑2030”, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, insistió en la reforma profunda del Ministerio Público y el Poder Judicial: "La única candidatura que se hace cargo de la necesidad de reformar la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema procesal penal".

Discurso de confrontación y orden: la irrupción que sacude a la derecha chilena

Durante el cierre de campaña en Providencia, Kaiser apeló al simbolismo y al discurso duro: "Este país no se está cayendo a pedazos, sino a balazos". Durante ese acto también prometió indultar a carabineros condenados por “defender la democracia” y críticas directas al comunismo.

La campaña también ha sufrido fluctuaciones en las encuestas. Aunque en alguna fase obtuvo acercamiento a los dos dígitos, posteriormente descendió, pero Kaiser descartó retirarse de la contienda: “descarta bajar candidatura pese a baja en sondeos”. Su despliegue electoral incluye una estrategia de movilización directa, actos masivos y discursos que priorizan la estética del orden y la confrontación.

En materia de alianzas, Kaiser ha declarado que no confía en una “unidad electoral” basada solo en conveniencia: “para tener unidad ideológica, primero usted tiene que tener ideología”. La irrupción de Kaiser en esta candidatura presidencial, marca un cambio en el ecosistema de derecha chileno. Su estilo directo, sus propuestas extremas y su énfasis en la pureza ideológica lo diferencian de figuras más moderadas. Analistas advierten que su derrota o triunfo podría redefinir la estrategia de los partidos de derecha para futuros comicios.