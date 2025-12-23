Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Se cierra el plazo de inscripción de los partidos políticos que aspiran a participar en las Elecciones Generales 2026. El plazo se vence a las 11:59 p. m. del último 23 de diciembre, pero solo 16 organizaciones políticas se han registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras haber realizado sus elecciones internas los días 30 de noviembre y 7 de diciembre para definir a sus candidatos a la Presidencia, Vicepresidencias, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En la lista se encuentran Ahora Nación, Alianza para el Progreso (APP), Alianza Unidad Nacional, Alianza Venceremos, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú (JPP), Libertad Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Patriótico del Perú, Partido Un Camino Diferente, Podemos Perú, Renovación Popular, Salvemos al Perú y Sí Creo.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

Sin embargo, Avanza País, cuya lista presidencial la integra José Williams, Ferran Altuve y Adriana Tudela, fue declarada inadmisible. Los motivos, señala el Jurado Electoral Especial (JEE), no consignaron por escrito las renuncias de los precandidatos Phillip Butters y la congresista Karol Paredes. Además, el expresidente del Congreso no colocó el cargo al que postulaba en la declaración jurada de consentimiento de participación en los comicios electorales.

No obstante, el JEE otorgó dos días calendario a la organización política para subsanar los errores detectados con la finalidad de que pueda postular de las elecciones del 12 de abril del 2026.

Hasta el momento, los demás partidos —con excepción de Fuerza Popular— se encuentran en estado de “recibido”. Esto implica que el Jurado Electoral Especial (JEE) evaluará si existen errores en el proceso de inscripción de sus listas. De detectarse observaciones, estas serán declaradas inadmisibles y deberán ser subsanadas dentro del plazo correspondiente. En caso contrario, como ocurre con el fujimorismo, las candidaturas pasarán a la etapa de tachas y observaciones, en la que cualquier ciudadano podrá presentar objeciones, las cuales deberán ser resueltas por la autoridad electoral.

Sorpresas en la lista de candidatos a las cámaras del Senado y Diputados

La primera sorpresa fue en el partido de Arturo Fernández, Un Camino Diferente. La agrupación política lleva como candidato al Senado al excomandante general (r) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Prado Ravines.

Ravines, quien fue sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad por ser el presunto cabecilla del Escuadrón de la Muerte, fue capturado en junio de este año. Si bien, el Poder Judicial anuló su condena, se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 36 meses.

Por el lado de Podemos Perú, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, será candidato al Senado por Lima Metropolitana. Además, el partido dirigido por José Luna Gálvez, llevará a la madre de Betssy Chávez, Herminia Chino, como candidata al Senado nacional con el número 6.

En tanto, en Libertad Popular, partido liderado por Rafael Belaúnde Llosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, postulará al Senado con el número 3.

En el partido Buen Gobierno, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, será candidato por la cámara de diputados.

Por Unidad Nacional, el pastor evangélico Anthony Lastra Velador será candidato como diputado nacional.

Exjefe de la ONPE se pronuncia sobre inscripción de partidos

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, alertó que los partidos políticos no deben esperar al último minuto para inscribir a sus listas de candidatos. "La norma es clara. Las organizaciones políticas deben presentar sus listas completas hasta las 23:59:59 del día de hoy, de manera física o virtual", explicó.

Asimismo, Tuesta reveló que algunos de los motivos de la demora de algunas organizaciones se debe a que los puestos estan destinados para "los designados". En esa misma línea, interpretó que, si un partido no consigue llenar los puestos reservados para personas fuera de la organización, "lo puede hacer -como plan B- con personas del mismo partido".

"La ley nunca se ha referido a "invitados" (fuera del partido), sino de "designados" (dentro y fuera del partido) por la instancia de la organización que lo indique en sus estatutos. Quien presenta la solicitud de inscripción fuera de hora, la lista deviene en improcedente", resaltó.