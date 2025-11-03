¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

Jeanette Jara se posiciona como favorita en la primera vuelta presidencial en Chile. | Composición LR

Jeanette Jara se posiciona como favorita en la primera vuelta presidencial en Chile. | Composición LR

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Chile. A diferencia de las primarias de junio de este año, el voto será obligatorio para todos los electores inscritos en el país. Por ello, se espera una participación significativamente mayor que en los comicios anteriores.

En Chile, la Constitución impide al presidente Gabriel Boric volver a postularse, por lo que candidatos como José Antonio Kast, Jeanette Jara y Evelyn Matthei destacan como las principales figuras en la primera vuelta presidencial. Además del jefe de Estado, los ciudadanos elegirán a diputados y senadores.

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile?

De acuerdo con el más reciente sondeo de la Agencia Criteria, Jeanette Jara se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales en Chile con 27%, un punto menos que la semana pasada. En segundo lugar aparece José Antonio Kast con 23%.

En tercer puesto figura Johannes Kaiser, quien sube dos puntos y alcanza el 15%. Le siguen Evelyn Matthei con 14% (+1) y Franco Parisi con 9%. Más atrás se ubican Harold Mayne-Nicholls con 3% (−1), Marco Enríquez-Ominami, como independiente, con 2%, y Eduardo Artés con 1% de apoyo.

Según la encuesta Pulso Ciudadano, elaborada por la consultora Activa Research, Jeanette Jara encabeza la intención de voto en Chile con 29,3%. Le sigue José Antonio Kast con 19,9%, Franco Parisi con 16,4%, Johannes Kaiser con 14,3% y Evelyn Matthei con 13,2%.

En los últimos lugares se ubican Harold Mayne-Nicholls con 4%, Marco Enríquez-Ominami con 2,2% y Eduardo Artés con 0,7% de las preferencias electorales.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile 2025 y la segunda vuelta?

Las elecciones presidenciales en Chile 2025 se realizarán el domingo 16 de noviembre, junto con las parlamentarias. Ese día, los ciudadanos elegirán a la nueva o nuevo presidente, además de renovar diputados y senadores.

En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos válidamente emitidos, se llevará a cabo una segunda vuelta presidencial el domingo 14 de diciembre de 2025, entre los dos aspirantes más votados.