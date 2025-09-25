HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Luis Arce acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de América Latina

En una entrevista para el medio RT, el presidente boliviano Luis Arce opinó sobre diversos temas de la coyuntura mundial, así como sobre la situación interna de su país.

El presidente Luis Arce aseguró que EE. UU. busca apoderarse de los recursos de América Latina.
El presidente Luis Arce aseguró que EE. UU. busca apoderarse de los recursos de América Latina. | Composición LR

Luis Arce acusó a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de América Latina. Según el presidente de Bolivia, Washington utiliza el narcotráfico y los aranceles como "pretextos" para controlar la materia prima de los países de la región, como el petróleo venezolano y otros recursos que considera "sumamente valiosos".

Como parte de sus declaraciones, Arce comparó la situación de Bolivia con los antecedentes de tensión vividos por Venezuela y Brasil, países que han tenido que enfrentar presión por parte de Estados Unidos en los últimos meses, aunque en su caso se trata del litio. "El año pasado tuvimos que enfrentar un golpe de Estado, cuyo objetivo es claro: el litio boliviano".

PUEDES VER: Capturan al exjefe antidrogas del gobierno de Evo Morales por presuntos vínculos con el narcotráfico en Bolivia

lr.pe

Para Arce, la ayuda de Trump a Ucrania responde a intereses estratégicos

Durante la entrevista con RT, Arce aseguró que la ayuda de la administración de Donald Trump a Ucrania responde a intereses estratégicos, en particular a los préstamos vinculados con las tierras raras. "Cuando Trump fue a negociar con Kiev, fue a cobrar todos los préstamos basados en tierras raras; tierras raras que, por si acaso, también tiene Bolivia", recordó.

Bajo esa premisa, Arce reiteró que el verdadero objetivo de Estados Unidos —liderado por los intereses de Trump— no es asumir un rol pacificador, sino utilizar cualquier pretexto, como el control de materias primas, para ejercer dominio sobre los recursos naturales.

PUEDES VER: Trump provoca caos vial en Nueva York y Macron le reclama por teléfono tras terminar atascado: “Todo está bloqueado por tu culpa”

lr.pe

Arce habla de las políticas de la OTAN

Luis Arce aseguró que la OTAN ha adoptado una conducta agresiva y provocadora hacia el Gobierno ruso. Además, señaló que la alianza no responde a intereses que beneficien a los países europeos. En ese sentido, afirmó que "es mejor que se retome la autonomía, la autodeterminación y la decisión soberana de los países respecto a la OTAN".

Respecto a los países europeos, Arce aseguró que actualmente existen dos bloques internacionales: uno decadente, encabezado por Estados Unidos y los países europeos; y otro emergente, liderado por los BRICS, que promueve el multilateralismo.

En ese sentido, al referirse a los BRICS, Arce señaló que Bolivia tiene una gran oportunidad de incorporarse a este bloque, ya que comparte intereses estratégicos con sus miembros. No obstante, indicó que el país espera que prevalezcan los intereses soberanos por encima de cualquier alineamiento ideológico.

Teniendo en cuenta que Bolivia se encuentra próxima a una nueva elección presidencial, Arce instó a que el futuro mandatario considere la incorporación del país a los BRICS, por el bienestar nacional. "Lo que hay que esperar es que prime el interés del país por encima de los intereses partidarios e ideológicos de cualquiera de las dos fuerzas políticas que hoy compiten en el balotaje", finalizó.

