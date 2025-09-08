En una reunión virtual convocada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, los líderes de los BRICS expresaron su rechazo al proteccionismo en medio de las tensiones comerciales impulsadas por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien aplicó aranceles punitivos a varios países del bloque. La cita, organizada bajo la presidencia pro tempore de Brasil, buscó transmitir una señal de cohesión frente a las políticas unilaterales de Estados Unidos.

Por su parte, durante su intervención, el presidente chino, Xi Jinping, llamó a los integrantes a mantener firmeza frente a estas medidas y subrayó la necesidad de proteger el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como pilar central. Acompañado por líderes como Vladímir Putin y Cyril Ramaphosa, Xi insistió en que la defensa del libre comercio resulta esencial.

"Debemos defender el sistema multilateral"

"Debemos defender el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central, y resistir cualquier forma de proteccionismo", dijo Xi ante Lula y sus pares ruso, Vladímir Putin, y sudafricano, Cyril Ramaphosa, entre otros.

China, como principal potencia del bloque de once países que agrupa a casi la mitad de la población mundial y cerca del 40 % del PIB global, enfrenta un escenario complejo debido a sus disputas con Estados Unidos. La prolongada guerra comercial entre China y EE. UU. mantiene a ambas economías en un proceso de negociación delicado, mientras los BRICS buscan posicionarse como un contrapeso.

Lula advierte que el "chantaje" arancelario está siendo normalizado

Lula criticó duramente la política arancelaria de Trump, a quien calificó de “emperador” por utilizar los impuestos punitivos como mecanismo de presión internacional. Señaló que los países del bloque BRICS se han convertido en “víctimas” de prácticas comerciales que consideró “injustificadas e ilegales”, advirtiendo que este tipo de medidas distorsionan el libre comercio y afectan la soberanía de los Estados.

El mandatario brasileño también denunció que el “chantaje arancelario” se está normalizando como un recurso para conquistar mercados e influir en los asuntos internos de otros países. En ese marco, recordó que Trump aplicó tarifas contra Brasil alegando una supuesta persecución judicial hacia Jair Bolsonaro. Brasil enfrenta esta semana un fallo clave de la Corte Suprema.

Denuncias contra la política arancelaria de Trump

La tensión comercial entre Estados Unidos y los BRICS volvió a escalar después de que EE. UU. impusiera un arancel del 50 % a los productos de India y Rusia, en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Durante la reunión virtual del bloque, el canciller indio Subrahmanyam Jaishankar criticó duramente la estrategia estadounidense y advirtió que vincular medidas económicas con asuntos políticos no resolverá los desafíos globales.

En la misma línea, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa denunció el impacto de las políticas arancelarias unilaterales en los países en desarrollo. Según el mandatario, el creciente proteccionismo representa una amenaza directa para las economías del Sur Global, al restringir sus oportunidades comerciales y profundizar las desigualdades frente a las potencias.

Además de abordar el conflicto comercial, los líderes del bloque coordinaron su agenda en foros internacionales clave: la próxima Asamblea General de la ONU, la conferencia climática COP30 en Belém y la cumbre del G20 en Sudáfrica, a la que Trump ya anticipó que no asistirá. La reunión también destacó la expansión del grupo, que ahora incluye a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, ampliando su peso geopolítico desde su fundación en 2009.