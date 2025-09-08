HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Lula da Silva critica presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ante los BRICS: "Es un factor de tensión"

Lula da Silva critica a Estados Unidos por enviar barcos cerca de Venezuela y pide a los BRICS unir fuerzas por la paz y el cuidado del planeta.

Lula pidió multilateralismo y transición energética en la cumbre. Foto: AFP
Lula pidió multilateralismo y transición energética en la cumbre. Foto: AFP

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó este lunes la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, durante la cumbre virtual extraordinaria de los BRICS, convocada por Brasil para coordinar una respuesta conjunta a los nuevos aranceles impuestos por Washignton. El mandatario advirtió que el despliegue de buques y submarinos en aguas cercanas a Venezuela representa una amenaza para la estabilidad regional.

El encuentro ocurrió en un contexto de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y varios países latinoamericanos, después de que fuerzas estadounidenses atacaron una lancha que, según Washington, transportaba narcotraficantes desde Venezuela.

PUEDES VER: Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

lr.pe

¿Qué dijo Lula da Silva sobre la presencia militar de EE. UU. en el mar Caribe?

Durante su intervención, Lula afirmó: "La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia mundial en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región". También recordó que, desde la firma del Tratado de Tlatelolco en 1968, América Latina y el Caribe han sido reconocidos como zona libre de armas nucleares.

El presidente brasileño señaló que la presencia de ocho barcos militares y un submarino de propulsión nuclear en aguas cercanas a Venezuela contraviene el principio de paz que ha caracterizado a la región. Además, sostuvo que estas acciones podrían agravar los conflictos en un escenario geopolítico ya inestable.

PUEDES VER: Milei acepta "una clara derrota" tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, pero niega algún cambio en su gestión

lr.pe

¿Qué propuestas planteó Lula a los BRICS respecto a la ONU, el multilateralismo y la transición energética?

Más allá de sus críticas a Washington, Lula instó a los países BRICS a defender el multilateralismo “con una sola voz” en foros internacionales como la ONU. En ese marco, reiteró la aspiración histórica de Brasil de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y enfatizó que dicho organismo debe ampliarse para reflejar la realidad del siglo XXI.

En el ámbito ambiental, Lula propuso una cooperación más sólida en la transición energética y el desarrollo sostenible, resaltando que los países en desarrollo enfrentan las mayores consecuencias del cambio climático. Sin embargo, defendió el uso temporal de combustibles fósiles como recurso financiero para facilitar el camino hacia las energías limpias.

