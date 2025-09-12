HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

Durante una sesión parlamentaria, la diputada chilena María Luisa Cordero afirmó que los bolivianos sufrían una "disminución de oxígeno cerebral" que los vuelve tontorrones.

Diputada chilena fue expulsada del Colegio Médico en 2004 por expedir un certificado médico falso.
Diputada chilena fue expulsada del Colegio Médico en 2004 por expedir un certificado médico falso. | Foto: Bio Bio/AFP

El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó enérgicamente los comentarios 'racistas y xenófobos' de una diputada chilena durante una sesión parlamentaria. La legisladora afirmó que los bolivianos sufrían una 'disminución de oxígeno cerebral'.

María Luisa Cordero, política chilena de 82 años, hizo esos comentarios tras la propuesta de Rodrigo Paz, candidato presidencial boliviano de centro derecha, quien busca nacionalizar los autos de contrabando que ingresan a su país desde Chile.

PUEDES VER: Liberan al gobernador y líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho tras estar casi 3 años en prisión

lr.pe

¿Qué dijo la diputada chilena?

Cordero, psiquiatra de profesión que fue expulsada del Colegio Médico en 2004 por expedir un certificado médico falso, realizó sus polémicos comentarios durante la sesión de la Cámara de Diputados de Chile.

"Los bolivianos nacieron en el altiplano y por lo tanto tienen disminución del oxígeno cerebral. Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica. Ese es el nombre elegante para decir la tontorronez de los vecinos, y esto es crónico y no tiene remedio", comentó la diputada chilena.

La declaraciones de Cordero fueron rápidamente criticadas, incluso por políticos de su país. En su cuenta de X, el canciller chileno Alberto van Klaveren señaló que rechazan las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano. "El racismo y xenofobia son inaceptables", resaltó.

PUEDES VER: La izquierda pierde en Bolivia y su impacto en el panorama político en Perú rumbo a las elecciones nacionales 2026

lr.pe

Presidente boliviano se pronuncia en redes

En sus redes sociales, el presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó las declaraciones brindadas por la diputada chilena, asegurando que tomarán acciones a través de los canales diplomáticos.

"Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos", comentó.

Desde 1978, Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas, debido a la falta de un acuerdo que permita al país altiplánico obtener una salida al mar. Solo conservan relaciones a nivel consular, sin embajadas.

