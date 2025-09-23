HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Emmanuel Macron dice que Donald Trump podría ganar el Nobel de la Paz si detiene la guerra en Gaza

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha manifestado su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, un galardón que Barack Obama recibió en 2009.

Emmanuel Macron y Donald Trump se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Emmanuel Macron y Donald Trump se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU. | Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, puede ganar el premio Nobel de la Paz, siempre y cuando detenga el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.

“Veo a un presidente que se moviliza, que reiteró esta mañana desde el podio de la ONU su deseo de paz, incluso de obtener el Premio Nobel de la Paz. Pero ese reconocimiento solo es posible si usted resuelve este conflicto”, declaró Macron.

PUEEDES VER: Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

lr.pe

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, no ha ocultado su deseo de conseguir un Nobel de la Paz, un galardón que uno de sus rivales demócratas, el expresidente Barack Obama, ganó luego de asumir el cargo en 2009.

Emmanuel Macron advirtió que no se quedará de brazos cruzados si Israel decide tomar represalias tras el reconocimiento oficial de Palestina como Estado por parte de Francia, un gesto histórico aunque principalmente simbólico.

Como se sabe, la guerra de Gaza estalló tras los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por el movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí. En dicho ataque, 1219 personas perdieron la vida, en su mayoría civiles.

La represalia de Israel en Gaza, gobernada por Hamás, ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, cifras que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera confiables.

