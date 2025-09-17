La administración de Donald Trump aprobó los dos primeros paquetes de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, por un monto total de US$500 millones, como parte de un reciente acuerdo financiero establecido en conjunto con los países aliados de Europa, según informó la agencia Reuters, citando a fuentes cercanas al proceso.

Este hecho marca el inicio de un nuevo mecanismo impulsado por Washington junto con sus socios de la OTAN, el cual permite suministrar armamento al gobierno de Kiev utilizando reservas militares estadounidenses, pero financiadas con aportes económicos provenientes de otras naciones que integran la alianza atlántica.

Donald Trump aprueba el envío de armas de Estados Unidos a Ucrania

La ayuda consiste en suministrar a Ucrania las armas que figuran en la llamada Lista Prioritaria de Requerimientos de Ucrania (PURL), un inventario que detalla las necesidades militares y logísticas más urgentes, creado por el gobierno ucraniano en colaboración con sus aliados occidentales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los paquetes de ayuda ya cuentan con la aprobación de Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de EE.UU., y podrían ser enviados a Ucrania muy pronto. Aunque no se especificó qué incluirán exactamente los envíos, se mencionó que los sistemas de defensa aérea forman parte de lo solicitado. "Es lo que han estado pidiendo muchísimo", señaló una de las fuentes.

Rusia rechaza el envío de armamento a Ucrania

Rusia expresó su rechazo a la continuación de los envíos de armamento a Ucrania, argumentando que solo sirven para alargar el conflicto. Desde el Kremlin, se señaló que la venta de armas estadounidenses para fortalecer a las fuerzas ucranianas "es un negocio" que ya existía desde antes, y que ahora la verdadera cuestión es "quién paga" por esos suministros.

Es importante resaltar que esta renovada cooperación transatlántica, que tiene como propósito enviar armamento por un valor de hasta 10.000 millones de dólares a Ucrania, ocurre después de que el presidente Donald Trump expresara su frustración por los ataques continuos de Rusia contra su vecino, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar una resolución pacífica del conflicto.

Zelenski rechaza reunión con Vladimir Putin en Moscú

La semana pasada, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta de Vladímir Putin de encontrarse en Moscú y, en su lugar, propuso que el líder ruso viajara a la capital de su país. "Él puede venir a Kiev", dijo Zelenski en una entrevista con ABC News. Esta postura fue adoptada en un momento marcado por los constantes ataques rusos sobre el territorio ucraniano, incluyendo blancos industriales de propiedad extranjera.

Durante una visita a una planta estadounidense recientemente alcanzada por misiles rusos, Zelenski reiteró su disposición a dialogar “en cualquier formato” y acusó a Putin de “jugar con Estados Unidos”. Añadió: “Si alguien no quiere reunirse con nosotros en medio de la guerra, puede proponer algo que quizá no sea aceptable para mí ni para los demás”. Según Zelenski, la oferta rusa no parecía sincera.