El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile
Este país de Sudamérica supera a sus vecinos con más de 200 embarcaciones de guerra en su poder, según Global Firepower (GFP).
- La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año
- Los 4 países de Sudamérica donde producen la fruta más antigua del mundo, Perú incluido: sería la favorita de Platón
El poder naval ha adquirido gran relevancia, pues las rutas marítimas concentran gran parte del comercio internacional y son claves para la seguridad de los países. En este contexto, las armadas se miden por la cantidad de embarcaciones, por su capacidad operativa, la modernidad de sus sistemas de combate y el grado de entrenamiento de sus tripulaciones.
América Latina históricamente ha estado dominada por potencias navales como Brasil y Chile, debido a su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y a la inversión en unidades de superficie y submarinos modernos. Sin embargo, en el ranking 2025 de Global Firepower (GFP), otra nación de Sudamérica ha dado la sorpresa y figura en el top 10 mundial.
PUEDES VER: La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año
La mayor fuerza naval de Sudamérica y su lugar en el top 10
De acuerdo con Global Firepower 2025, el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica es Colombia, que ocupa el puesto 10 a nivel mundial en el indicador de número de embarcaciones bélicas. En total, cuenta con 233 unidades, superando a sus vecinos en este rubro. Esta cifra se concentra principalmente en patrulleros, lo que refleja un enfoque en vigilancia costera, control marítimo y operaciones contra el narcotráfico.
Top 5 de fuerza naval en el mundo. Foto: Global Firepower
La flota colombiana se compone de 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 7 fragatas, según reportes locales y cifras recogidas en el ranking. Aunque en tonaje total (unas 31.090 toneladas) queda muy por detrás de armadas como la de Brasil o Chile, su posición en el conteo global evidencia un crecimiento sostenido en número de unidades y una apuesta por el control de sus aguas territoriales y el Caribe.
PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial
La mayor fuerza naval del mundo en 2025
En el ámbito global, el primer lugar lo ocupa China, que en 2025 se mantiene como la armada con la mayor fuerza naval, según GFP. Con una flota de aproximadamente 754 buques, el gigante asiático expandió sus capacidades navales en las últimas dos décadas, enfocándose en patrulleros y corbetas, pero también en destructores, portaaviones y submarinos nucleares.
La estrategia china responde a su necesidad de proteger sus rutas comerciales en el Mar del Sur de China, el océano Índico y el Pacífico occidental. Además, el desarrollo de nuevos portaaviones como el Fujian refleja el salto cualitativo que acompaña al crecimiento cuantitativo.
PUEDES VER: Los 4 países de Sudamérica donde producen la fruta más antigua del mundo, Perú incluido: sería la favorita de Platón
Top 10 de fuerzas navales del mundo en 2025
Según Global Firepower 2025, el ranking por número de embarcaciones es el siguiente.
- China – 754 buques
- Estados Unidos – 440
- Rusia – 419
- Indonesia – 331
- Suecia – 308
- India – 293
- Tailandia – 293
- Sri Lanka – 270
- Finlandia – 264
- Colombia – 233