El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

Este es el único país de Sudamérica en el top 10 de las mayores fuerzas navales del mundo. | Canal Trece

El poder naval ha adquirido gran relevancia, pues las rutas marítimas concentran gran parte del comercio internacional y son claves para la seguridad de los países. En este contexto, las armadas se miden por la cantidad de embarcaciones, por su capacidad operativa, la modernidad de sus sistemas de combate y el grado de entrenamiento de sus tripulaciones.

América Latina históricamente ha estado dominada por potencias navales como Brasil y Chile, debido a su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y a la inversión en unidades de superficie y submarinos modernos. Sin embargo, en el ranking 2025 de Global Firepower (GFP), otra nación de Sudamérica ha dado la sorpresa y figura en el top 10 mundial.

La mayor fuerza naval de Sudamérica y su lugar en el top 10

De acuerdo con Global Firepower 2025, el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica es Colombia, que ocupa el puesto 10 a nivel mundial en el indicador de número de embarcaciones bélicas. En total, cuenta con 233 unidades, superando a sus vecinos en este rubro. Esta cifra se concentra principalmente en patrulleros, lo que refleja un enfoque en vigilancia costera, control marítimo y operaciones contra el narcotráfico.

Top 5 de fuerza naval en el mundo. Foto: Global Firepower



La flota colombiana se compone de 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 7 fragatas, según reportes locales y cifras recogidas en el ranking. Aunque en tonaje total (unas 31.090 toneladas) queda muy por detrás de armadas como la de Brasil o Chile, su posición en el conteo global evidencia un crecimiento sostenido en número de unidades y una apuesta por el control de sus aguas territoriales y el Caribe.

La mayor fuerza naval del mundo en 2025

En el ámbito global, el primer lugar lo ocupa China, que en 2025 se mantiene como la armada con la mayor fuerza naval, según GFP. Con una flota de aproximadamente 754 buques, el gigante asiático expandió sus capacidades navales en las últimas dos décadas, enfocándose en patrulleros y corbetas, pero también en destructores, portaaviones y submarinos nucleares.

La estrategia china responde a su necesidad de proteger sus rutas comerciales en el Mar del Sur de China, el océano Índico y el Pacífico occidental. Además, el desarrollo de nuevos portaaviones como el Fujian refleja el salto cualitativo que acompaña al crecimiento cuantitativo.

Top 10 de fuerzas navales del mundo en 2025

Según Global Firepower 2025, el ranking por número de embarcaciones es el siguiente.