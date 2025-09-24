HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Trump provoca caos vial en Nueva York y Macron le reclama por teléfono tras terminar atascado: "Todo está bloqueado por tu culpa"

Emmanuel Macron llamó a Donald Trump tras quedar atascado por el paso del convoy presidencial de Estados Unidos y aprovechó la comunicación para respaldar a Palestina en la ONU.

Macron participó en la Asamblea de la ONU en medio de tensiones globales. Foto: captura de video/Brut
Macron participó en la Asamblea de la ONU en medio de tensiones globales. Foto: captura de video/Brut

El presidente francés, Emmanuel Macron, vivió un episodio insólito en Nueva York, cuando su recorrido a pie fue interrumpido por el fuerte operativo de seguridad desplegado para el convoy de Donald Trump.

Lejos de quedarse inmovilizado, el mandatario francés sacó su teléfono móvil y llamó directamente al presidente estadounidense para reprocharle, en tono amistoso, que todo el tránsito estaba paralizado por su culpa. El momento fue grabado en video y se difundió rápidamente en redes sociales.

PUEDES VER: Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

lr.pe

¿Cómo reaccionó Macron al quedar bloqueado en Nueva York por el convoy presidencial de Trump?

Según imágenes publicadas por el medio francés Brut. en TikTok, un agente de la policía neoyorquina explicó a Macron que no podía avanzar porque “todo estaba bloqueado actualmente”. El mandatario insistió en poder continuar, pero ante la negativa, optó por una salida poco común.

Entre risas, llamó directamente a Trump y le dijo: “¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”. La llamada se mantuvo mientras el presidente francés retomaba su caminata. Tal y como se muestra en el video, fue una charla descrita como “cálida y amistosa”, en la que incluso abordaron algunos temas internacionales.

PUEDES VER: La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

lr.pe

¿Cuál fue el contexto de la reunión entre Macron y Trump durante este incidente?

El episodio coincidió con la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que reunió a líderes de casi todos los Estados miembros y que este año tuvo como ejes principales la guerra en Gaza, el debate sobre el reconocimiento de Palestina, la crisis humanitaria global y la urgencia frente al cambio climático.

La presidenta de la Asamblea, Annalena Baerbock, instó a los países a “elegir el camino correcto” para demostrar que el multilateralismo sigue vivo, mientras que António Guterres advirtió sobre el deterioro mundial: “El derecho internacional es pisoteado en Gaza, Ucrania, Sudán y más allá. La pobreza y el hambre están en aumento, y el planeta arde con incendios, inundaciones y calor récord”.

PUEDES VER: Gustavo Petro hace que la comitiva de Estados Unidos abandone la sala de la ONU tras criticar su política antidrogas

lr.pe

Francia respalda el reconocimiento de Palestina y llama al fin de la guerra en Gaza

El lunes pasado, Francia anunció su decisión de sumarse a Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal dentro del grupo de países que expresaron su disposición a reconocer oficialmente a Palestina como un Estado soberano. Con esta medida, París reafirma su posición en favor de una solución diplomática al conflicto y se alinea con otras naciones que buscan dar respaldo político al pueblo palestino en el marco de la actual crisis en Gaza.

Macron subrayó que este paso no implica desconocer los derechos ni la seguridad de Israel, sino que busca garantizar la dignidad y el reconocimiento del pueblo palestino en la comunidad internacional. “Nada, nada justifica la continuación de la guerra en Gaza. Nada. Todo nos obliga, al contrario, a ponerle fin definitivamente ahora, a pesar de no haberlo hecho antes”, reconoció el mandatario en declaraciones recogidas por The Financial Times.

