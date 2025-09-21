Esta potencia mundial lidera actualmente la producción de petróleo a nivel global. Rusia y China quedan atrás. | Composición LR

Las grandes potencias petroleras, como China, Rusia y Arabia Saudita, han dominado durante décadas el escenario de la producción y exportación de crudo. Sin embargo, otro país los superaría dentro de 25 años gracias a los cambios tecnológicos, las nuevas dinámicas de consumo y los retos geopolíticos.

De acuerdo a la Administración de Información Energética (EIA), en 2050, una potencia emergente podría consolidarse como el mayor exportador de petróleo crudo. Este cambio respondería a varios factores, entre ellas, la creciente demanda de regiones estratégicas como Asia y Europa.

¿Cuál es la potencia mundial que exportará más petróleo en 2050?

La potencia mundial que será el mayor exportador de petróleo en 2050 es Estados Unidos. Actualmente, ya ocupa el primer lugar como productor de crudo, con más de 19 millones de barriles diarios, y supera ampliamente a Rusia, Venezuela, China y Arabia Saudita. Según la Administración de Información Energética (EIA), su producción se mantendrá fuerte durante las próximas décadas gracias a sus recursos no convencionales.

Este resultado consolidará al país como un actor central en los mercados globales. De hecho, las proyecciones señalan que Estados Unidos podría convertirse en un exportador neto de petróleo incluso antes de 2050.

¿Cómo EE. UU. superará a China, Rusia y Arabia Saudita en 2050?

El secreto de este ascenso está en la explotación del petróleo de esquisto mediante tecnologías avanzadas como el fracking, que redujeron los costos de producción y aumentaron la eficiencia de extracción. Este recurso no convencional impulsó de manera decisiva la capacidad estadounidense de producir y exportar crudo en volúmenes que superan a los Arabia Saudita, China o Rusia.

Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas que afectan a otros grandes productores han jugado a favor de Estados Unidos. La combinación de tecnología y geoestrategia lo coloca en una posición privilegiada hacia mediados de siglo.

Los 10 países que más petróleo producen en el mundo

Actualmente, el ranking mundial de producción de petróleo está encabezado por Estados Unidos, seguido por Rusia y Arabia Saudita. El resto de la lista incluye a potencias energéticas de distintas regiones.