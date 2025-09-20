HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra hijo del presidente Luis Arce tras denuncia por violencia

El fiscal general de Boliva confirmó que Luis Marcelo Arce es acusado de violencia familiar y que existen evidencias físicas y psicológicas.

Luis Marcelo Arce fue denunciado por su pareja en Santa Cruz el jueves. Foto: AFP
Luis Marcelo Arce fue denunciado por su pareja en Santa Cruz el jueves. Foto: AFP

La Fiscalía de Bolivia confirmó este sábado que emitió una orden de captura contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, luego de recibir una denuncia por violencia familiar presentada por su pareja en la ciudad de Santa Cruz. La investigación preliminar arrojó indicios de agresión física y psicológica en el entorno familiar.

El presidente Luis Arce se pronunció públicamente sobre el caso, destacando que toda denuncia en contra de sus hijos debe ser tratada con el mismo rigor que cualquier otra investigación judicial en el país. Además, recordó que sus hijos son mayores de edad y responsables de sus actos, y subrayó que su posición responde tanto a su cargo presidencial como a su papel de padre que respeta la normativa boliviana.

¿Qué declararon las autoridades y qué pruebas sustentan la denuncia?

El caso fue confirmado a los medios de comunicación el viernes por el fiscal general, Róger Mariaca. Según explicó el fiscal general, la investigación preliminar arrojó evidencia de agresiones psicológicas y físicas contra la mujer afectada, lo que llevó a las autoridades a disponer la aprehensión inmediata del denunciado. “Dentro de la verdad material se puede evidenciar no solo una violencia psicológica, sino una violencia física, contra esta mujer que ha sido víctima”, subrayó Mariaca ante periodistas.

El caso evidencia la intervención directa de la Fiscalía en los delitos de violencia de género, con el objetivo de proteger a la víctima durante el proceso judicial. Las autoridades policiales tienen la instrucción de capturar a Luis Marcelo Arce Mosqueira y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

¿Qué otras acusaciones están relacionadas con la familia del presidente Luis Arce?

Además de este caso, el pasado viernes el diputado Héctor Arce presentó ante la Fiscalía de Sucre una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, otro hijo del presidente. La acusación se basa en la adquisición de bienes inmuebles en La Paz por un valor aproximado de US$755.000, así como en la compra previa de un terreno de más de 2.100 hectáreas en Santa Cruz, valorizado en US$3,3 millones, destinado a la producción agrícola de maíz y soya.

También se descubrió que Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira accedieron a préstamos por un total de US$9,1 millones mediante seis operaciones con un mismo banco, realizadas en octubre de 2021. Estos hechos motivaron la reapertura de un expediente que había sido cerrado a mediados de 2024. Por otra parte, en 2023 Luis Marcelo Arce Mosqueira fue vinculado como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en proyectos de explotación de litio.

Sin embargo, la investigación fue archivada en abril de 2024 por falta de pruebas suficientes. Recientemente, el presidente Luis Arce también fue denunciado públicamente por un caso de supuesto abandono de una mujer embarazada —exfuncionaria estatal— con quien habría tenido un hijo que no ha sido reconocido legalmente.

