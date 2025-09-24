Las 5 mejores universidades privadas de América Latina figuran en el top 400 del ranking 2026. | Composición LR

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina figuran en el top 400 del ranking 2026. | Composición LR

El QS World University Rankings 2026, uno de los más prestigiosos de educación superior, clasifica a las mejores universidades a nivel global y regional, teniendo en cuenta factores como la calidad académica, la infraestructura, y la empleabilidad de sus egresados. En este ranking destacan universidades públicas y privadas.

Este año, las universidades de América Latina tuvieron una caída en sus posiciones globales, aunque siguen con alto nivel en áreas específicas como la investigación y la tecnología. Sobre las privadas, Chile se lleva el primer lugar de la región. En el caso peruano, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sigue en el top.

La PUCP sigue siendo la mejor universidad del Perú y top 11 de Latinoamérica. Foto: QS World University Rankings 2026



Las 5 mejores universidades privadas de América Latina en 2026

Estas universidades privadas de América Latina destacan por ofrecer una educación de alta calidad, formación integral y programas innovadores.

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) – puesto 116 global.

– puesto 116 global. Tecnológico de Monterrey (ITESM) – puesto 187 global.

– puesto 187 global. Universidad de los Andes (Colombia) – puesto 212 global.

– puesto 212 global. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – puesto 345 global.

– puesto 345 global. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – puesto 371 global.

La mejor universidad de América Latina pertenece a Argentina. Foto: QS World University Rankings 2026



La mejor universidad del mundo, según QS World University Rankings 2026

El ranking global continúa dominado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, que se mantiene en la primera posición por decimocuarto año consecutivo. Esta universidad es reconocida mundialmente por su excelencia en ingeniería, tecnología y ciencias, con una puntuación máxima de 100 puntos en el índice QS.

Le siguen Imperial College de Londres (Reino Unido), en segundo lugar, y la Universidad de Stanford (EE.UU.), que ocupa la tercera posición. Estas instituciones también se caracterizan por su liderazgo en áreas científicas y tecnológicas, con una fuerte presencia en la investigación de punta y programas educativos que atraen a estudiantes de todo el mundo.

Las 3 mejores universidades del mundo están en EE.UU. y Reino Unido. Foto: QS World University Rankings 2026



Top 10 de las mejores universidades de América Latina

Entre las mejores universidades de América Latina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) destaca en el puesto 84 a nivel global, y es la única en el top 100 del mundo. Además, universidades de Brasil, México y Chile continúan en la parte superior del ranking.