Brasil se convirtió en el gran ganador de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con un aumento histórico en sus exportaciones de soja hacia el gigante asiático. Los aranceles impuestos por la administración Trump provocaron que Pekin redujera sus compras de soja estadounidense en más del 50%, desplazando 27 millones de toneladas hacia proveedores sudamericanos. La cosecha récord de Brasil de 171,5 millones de toneladas en 2024/25 le permitió cubrir el 71% de las importaciones chinas, según datos de la Conab. Este cambio en los flujos comerciales globales posiciona a Sudamérica como un aliado comercial de China.

No obstante, no todos están de acuerdo con este nuevo escenario. La Asociación Estadounidense de la Soya alertó que sus agricultores enfrentan "el borde de un precipicio comercial". Caleb Ragland, presidente de la organización, afirmó al New York Times que "los productores de soja estadounidenses no pueden sobrevivir a una disputa comercial prolongada con nuestro mayor cliente". Mientras Brasil celebra su récord productivo, estados como Dakota del Norte reportan pérdidas catastróficas que superan los 400.000 dólares por explotación agrícola. La crisis afecta especialmente a pequeños productores que dependían casi exclusivamente del mercado chino.

China da la espalda a la soja estadounidense y apuesta por Brasil como su principal proveedor

Las importaciones chinas de soja estadounidense cayeron a 16,5 millones de toneladas entre enero y julio de 2025, frente a los 27 millones del año anterior. Para el último trimestre, las proyecciones indican una importación prácticamente nula desde Estados Unidos, contrastando con los más de 10 millones de toneladas en el mismo periodo de 2024. El arancel del 34% aplicado por China sobre la soja estadounidense hizo que los compradores prefirieran el suministro brasileño, más competitivo en precio. Esta decisión comercial responde a la estrategia china de diversificar sus fuentes de abastecimiento y reducir su dependencia de un solo proveedor.

La iniciativa "Soy China" fortalece esta alianza comercial, estableciendo estándares de sostenibilidad específicos para los productores brasileños. Inspirada en el exitoso modelo "Boi China" para carne, esta certificación garantiza el cumplimiento de los requisitos ambientales y de calidad exigidos por el mercado chino. Brasil se convirtió en su principal fuente de este grano y exportó 42,26 millones de toneladas a China solo en los primeros siete meses de 2025, con lo que cubrió el 95% de la demanda proyectada para octubre. Los analistas prevén que esta tendencia se mantendrá durante 2026, gracias a la cosecha récord esperada en Brasil y a los altos rendimientos en Argentina y Uruguay.

Agricultores de Estados Unidos al borde del colapso por el desplome de ventas de soja a China

En Dakota del Norte, donde el 70% de la soja se exportaba a China, los agricultores Josh y Jordan Gackle reportan pérdidas de 400.000 dólares en su explotación de 930 hectáreas. "Todo esto es innecesario. Estados Unidos no fue obligado a esta situación por nadie", declaró Jordan Gackle al New York Times. Los silos a reventar y la caída brutal de precios amenazan la viabilidad económica de miles de productores. La situación se agrava por el aumento de los costos de producción, que incluyen fertilizantes, productos químicos y equipos, mientras el precio de la soja continúa en descenso.

El representante republicano Glenn Thompson advirtió: "Los agricultores están pasando uno de los peores momentos económicos que he visto en mi vida". El Departamento de Agricultura de Estados Unidos evalúa un paquete de ayuda similar al de 2019, cuando se destinaron 23.000 millones de dólares para compensar pérdidas por la guerra comercial. Mientras tanto, Brasil proyecta exportaciones récord para 2026, con una cosecha estimada en 176-177 millones de toneladas. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló que podrían utilizarse ingresos arancelarios para financiar el programa de ayuda a los agricultores afectados por la crisis.