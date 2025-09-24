Cáceres fue hallado en el Chapare, donde ya hubo otros operativos previos. Foto: AFP

Cáceres fue hallado en el Chapare, donde ya hubo otros operativos previos. Foto: AFP

El exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante el gobierno de Evo Morales, Felipe Cáceres, fue detenido este martes en un operativo antidrogas realizado en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba. La captura ocurrió de madrugada, en el Sindicato Esmeralda, según reportes de la prensa local, que difundió fotografías del exfuncionario bajo custodia.

Durante la intervención, las autoridades destruyeron insumos hallados en una instalación usada para fabricar cocaína. Entre estos se encontraron 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina, 50 kilos de carbón activado, 50 kilos de bisulfito, 40 litros de ácido y 50 kilos de permanganato. Cáceres permanece en la comisaría de Chimoré, a la espera de una audiencia para definir medidas legales.

De dirigente cocalero a figura clave en la lucha contra las drogas durante el gobierno de Morales

Cáceres, de 63 años, lideró el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas durante casi todo el mandato de Evo Morales (2006-2019). Es productor de hojas de coca y dirigente sindical en el Chapare. Su carrera política comenzó a mediados de los años noventa, cuando fue elegido alcalde de Villa Tunari.

Mientras estuvo en el cargo, su patrimonio pasó de 1,9 millones de bolivianos a más de nueve millones, lo que equivale a unos 1,2 millones de dólares. En 2019 explicó este crecimiento económico como el resultado de un “trabajo familiar, honesto y transparente”. Dejó el cargo tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, en medio de protestas sociales y denuncias de fraude electoral.

PUEDES VER: Nicolás Maduro evalúa declarar estado de conmoción exterior en Venezuela ante amenazas de Estados Unidos

El exministro de Gobierno Carlos Romero pone en duda el relato oficial sobre la detención de Cáceres

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que “no es muy clara la noticia”. En una rueda de prensa dijo que existen dos versiones sobre lo sucedido. “Por un lado dicen que encontraron al señor Cáceres en inmediaciones de un laboratorio en un predio que sería de su propiedad”, señaló.

Sin embargo, también indicó que “otra versión sostiene que en su terreno solo funcionaba una planta de áridos, y que el laboratorio estaba cerca, pero no dentro de su propiedad”. Romero pidió una investigación exhaustiva para aclarar estas contradicciones.

El silencio de Evo Morales y la relación con Elba Terán

Ante estos hechos, Morales no hizo declaraciones públicas. En cambio, el senador Leonardo Loza acusó al gobierno de impulsar una persecución política contra el expresidente. “Como no pueden derrotarnos electoralmente, socialmente, democráticamente, a toda costa, pretenden involucrarnos, particularmente, al hermano Evo con temas ilícitos e ilegales”, indicó.

La captura de Cáceres ocurrió menos de dos días después de que las autoridades arrestaran a Elba Terán, una mujer con antecedentes por narcotráfico y cuya hermana ha sido señalada como cercana a Evo Morales. Terán fue detenida con 10 kilos de cocaína en el Chapare y fue enviada a prisión preventiva por 30 días. En 2008 ya había sido encarcelada junto a una de sus hermanas tras el hallazgo de 146 kilos de droga, aunque recuperó la libertad al pagar una fianza después de tres meses.