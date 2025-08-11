Evo Morales aseguró este domingo que el presidente de Bolivia, Luis Arce, planea “escaparse” a Venezuela tras concluir en noviembre su cargo en el gobierno. Junto a Arce también fugarían el vicepresidente David Choquehuanca y el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, según el expresidente. Evo realiza esta acusación a una semana de celebrarse elecciones presidenciales de este 17 agosto.

En una entrevista radial, Evo afirmó que el vicepresidente Choquehuanca viajó “sorpresivamente” y “sin ninguna agenda” a Venezuela para preparar la fuga de Arce junto a su familia y otros funcionarios. De acuerdo al medio boliviano La Razón, Morales justificó su afirmación con el argumento de “eso comentan”. “Ya están preparando su fuga”, dijo.

Luis Arce tiene "todo preparado", según Morales

Evo también señaló que los coroneles de las Fuerzas Armas y la Policía de Bolivia le habrían informado que Luis Arce tiene “todo preparado para escaparse”, incluso si Andrónico Rodríguez no llega a la segunda vuelta, quien anteriormente fue considerado el “heredero” político de Morales y sorprendió con su postulación con la oposición en Alianza Popular.

El expresidente también acusó a Arce de “destrozar a Bolivia” y puso en duda su promesa de volver a la docencia universitaria tras finalizar su mandato. “¿Va a enseñar en la Facultad de Economía, cómo llevar a la quiebra a un Estado, ¿cómo se roba o qué enseñará?”, ironizó.

¿Cuándo serán la primera y segunda vuelta de las elecciones en Bolivia?

Los comicios se realizarán el 17 de agosto de 2025, en una sola jornada electoral que definirá al presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supranacionales. Cabe indicar que el 8 de noviembre de 2025, se realizará la toma de posesión de las autoridades que fueron electas como presidente y vicepresidente.

La segunda vuelta electoral se realizará el 19 de octubre, en caso de que dos candidatos presidenciales con mayor votación no ganen por el margen míniimo de votos, según la ley electoral.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones de Bolivia 2025?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a nueve candidatos presidenciales. La lista completa la integran: