El periodista Jaime Bayly, en una nueva edición de su monólogo dominical emitido en YouTube, aseguró que Nicolás Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela, habría mandado a construir un inmenso búnker para él y su familia en el aeropuerto de Maiquetía. El lugar, de 40 metros de profundidad, estaría diseñado para protegerse de posibles ataques de Estados Unidos.

Según el ex presentador de El francotirador, hasta hace poco se creía que Maduro dormía en los búnkeres ubicados en Fuerte Tiuna, una reconocida instalación militar en Venezuela. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Bayly, el presidente venezolano sería más vulnerable si permaneciera allí.

Así sería el búnker secreto donde Maduro se ocultaría, según Bayly

Basándose en información de Marshall Billingslea, exsubsecretario para el Financiamiento del Terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el búnker de Maduro tendría 40 metros de profundidad y estaría dividido en cinco niveles subterráneos. Contaría con dormitorios, salas de recreación y cine, gimnasio, y todo lo necesario en términos de seguridad para sobrevivir a un bombardeo.

Según Bayly, Maduro recibiría en el lugar a todos "sus apandillados" y tendría preparado un plan de escape en uno de sus aviones, en caso de que se ejecutara un bombardeo contra las instalaciones del Cartel de los Soles. Agrega además que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López se reunirían con él allí para celebrar reuniones de trabajo.

Estados Unidos tendría localizado el refugio secreto de Nicolás Maduro

Jaime Bayly también aseguró que Estados Unidos sabría con exactitud dónde duermen Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Sin embargo, indicó que, para eliminar al presidente venezolano, el país norteamericano tendría que utilizar bombas de penetración profunda y masiva, similares a las que empleó en Irán para destruir instalaciones nucleares subterráneas.

El comunicador señaló que Maduro "está aterrado, tembloroso y acobardado, que duerme casi al pie de su avión y permanece escondido porque sabe que está en la mira y que los ‘gringos’ calculan cómo dar con él", y añadió que seguirá atento a las informaciones del exagente de inteligencia Marshall Billingslea.

Bayly afirma que Trump planea una acción militar en Venezuela

Citando a Andrés Oppenheimer, Jaime Bayly aseguró que ahora sí cree que Trump ordenará algún tipo de operación militar aérea en Venezuela, dirigida a destruir instalaciones, pistas de aterrizaje o laboratorios vinculados al denominado Cartel de los Soles.

"Estados Unidos está cerca, está cerca de Venezuela", comentó Bayly, quien además señaló que no tiene por qué creerle a la Cancillería venezolana respecto al último incidente en el que el destructor USS Dunham interceptó a un buque con bandera venezolana. Según el periodista, las autoridades afirmaron que la embarcación transportaba drogas, pero después se confirmó que se trataba de un atunero y que la interceptación no ocurrió en aguas territoriales venezolanas, sino en aguas internacionales.