El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el viernes 12 de septiembre un entrenamiento militar masivo en todo el país, en respuesta a lo que calificó como un “asedio” de Estados Unidos en el Caribe, motivado por órdenes de Donald Trump. El régimen chavista pidió que todos "aprendan a disparar".

Durante un acto de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el dictador convocó a los reservistas y a los jóvenes a levantarse en armas y permanecer en los cuarteles durante el fin de semana para recibir instrucción táctica.

Nicolás Maduro ordena “aprender a disparar” ante el “asedio” de Estados Unidos

En el acto protocolar, transmitido por la televisión estatal, Maduro exhortó a los ciudadanos alistados a asistir a las instalaciones militares. “Todos los venezolanos que se alistaron (…) el pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria”, afirmó.

El mandatario recalcó la importancia de una capacitación intensiva y detalló que esta se realizará en las 312 unidades militares activas a lo largo del territorio venezolano. Esta instrucción también está dirigida a comuneros, empleados públicos y otros civiles integrados a la Milicia Nacional Bolivariana, fuerza que forma parte de la estructura militar del país.

Nicolás Maduro ordena despliegue militar en las fronteras de Venezuela

Además de la instrucción a civiles y milicianos, Maduro dispuso el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los estados fronterizos con Colombia y en la costa caribeña. Según DW, esta movilización busca reforzar las capacidades defensivas del país frente a una posible agresión por parte de Estados Unidos.

El régimen venezolano insistió en la incorporación masiva a la Milicia Bolivariana, cuerpo militar paralelo conformado principalmente por civiles. “Los comuneros, milicianos, reservistas, la juventud y el pueblo que valientemente se han alistado estarán en las 312 unidades militares de Venezuela, en los cuarteles, para recibir el adiestramiento táctico necesario”, expresó el presidente.