El Caribe se consolida como un punto estratégico para EE. UU. con el aterrizaje de cinco cazas F-35 en Puerto Rico. Foto: Zona Militar

El Caribe se ha convertido nuevamente en un punto estratégico para Estados Unidos. Este último sábado, cinco cazas furtivos F-35 aterrizaron en la antigua base militar de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, tras la orden del presidente Donald Trump de reforzar la presencia militar en la región con diez de estos aviones de última generación. La misión oficial es contrarrestar a los cárteles de la droga, pero el movimiento se da en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela.

El arribo fue documentado por el fotógrafo Ricky Arduengo para Reuters, quien también captó la presencia de helicópteros, aeronaves Osprey y personal militar estadounidense en los últimos días. El despliegue ocurre tras la visita sorpresa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, acompañado del máximo general estadounidense.

EE. UU. y las crecientes tensiones con Venezuela

La administración Trump ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, con el argumento de reforzar operaciones contra los cárteles de la droga. El anuncio llega tras un ataque en el Caribe en el que el ejército estadounidense mató a 11 personas a bordo de un barco venezolano, acusado de transportar narcóticos ilegales, hecho que Caracas negó tajantemente al afirmar que ninguno de los fallecidos era narcotraficante.

Además, el gobierno venezolano denunció el último sábado que un destructor estadounidense interceptó y ocupó un barco atunero venezolano durante ocho horas en su Zona Económica Exclusiva. Según Caracas, la embarcación era inofensiva y estaba tripulada por nueve pescadores, a quienes calificó de víctimas de una acción “ilegal y hostil”. Washington no ha respondido oficialmente a estas acusaciones.

Los F-35, considerados cazas de quinta generación con tecnología furtiva, representan una ventaja militar frente a la fuerza aérea venezolana, equipada principalmente con aviones F-16 más antiguos.

Cabello convoca a milicianos y promete resistencia frente al despliegue naval de EE. UU.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezó el sábado una jornada de alistamiento de milicianos en el marco de la nueva fase del “Plan Independencia 200”, diseñado como respuesta al refuerzo naval estadounidense en el Caribe. Ante los asistentes, aseguró que “los venezolanos no tenemos miedo” y llamó a “estar preparados para quien sea, venga de donde venga”. A

Cabello recordó además las palabras del líder del régimen, Nicolás Maduro, quien pidió “nervios de acero, calma y cordura” ante la creciente tensión regional. Según el dirigente chavista, la convicción de que “Caracas vencerá” debe fortalecerse cada día.