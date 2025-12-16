Pekín diversifica sus proveedores agrícolas en Argentina ante una prolongada disputa comercial con Estados Unidos. | Composición LR

China adquirió su primer cargamento de trigo argentino en décadas, en un movimiento que, además de responder a una cosecha récord en la región pampeana, evidencia un giro en los flujos comerciales globales. La operación -que no se observaba desde los años 90- se produce mientras Pekín diversifica sus proveedores agrícolas ante una prolongada disputa comercial con Estados Unidos, posicionando a Sudamérica como un socio estratégico en abastecimiento alimentario mundial.

El envío, gestionado por la estatal Cofco International Ltd., marca un hito para el sector agroindustrial argentino y refuerza la posición de Argentina como proveedor competitivo en mercados de gran escala. Esta dinámica se inserta en un contexto más amplio de tensiones comerciales entre Beijing y Washington, donde productos agrícolas -como la soja y ahora el trigo- forman parte de decisiones estratégicas sobre suministros globales de alimentos.

La cooperación económica entre Argentina y China

El proceso comenzó con la solicitud de China a COFCO International Ltd., la empresa estatal de alimentos que lidera el comercio de granos en Asia, para adquirir trigo argentino, algo que no se concretaba desde la década de 1990. El cargamento de 65.000 toneladas está siendo cargado en la terminal de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, uno de los nodos logísticos clave del país sobre el río Paraná.

Tras completar la carga en Timbúes, el buque atracará en un puerto del Atlántico para recoger otras 65.000 toneladas métricas adicionales antes de zarpar hacia China, consolidando así un volumen significativo para el mercado asiático. Esta operación estuvo precedida por una habilitación del mercado chino al trigo argentino en enero de 2024, resultado de un trabajo coordinado entre autoridades sanitarias, la Secretaría de Agricultura y la Cancillería argentina con el sector privado.

Desde la perspectiva logística y de relaciones bilaterales, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, definió el viaje como un “hito clave en las relaciones económicas bilaterales” y afirmó que no se trataba “solo de un buque que zarpa hacia China”, sino de una acción que fortalecerá la cooperación entre ambos países.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la complementariedad económica entre Argentina y China, indicando que vínculos comerciales más profundos podrían “impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo” en la región.

La baja de aranceles de Javier Milei

La decisión del presidente Javier Milei de reducir los aranceles a las exportaciones agrícolas fue un factor decisivo para aumentar la competitividad del trigo argentino en los mercados internacionales. El 12 de diciembre de 2025, el gobierno dispuso una reducción de 2 puntos porcentuales en los derechos de exportación del trigo, dejándolos en 7,5%, con el objetivo expreso de impulsar las exportaciones en un contexto de cosecha extraordinaria.

Los aranceles a la exportación han sido parte del esquema fiscal argentino desde principios de siglo con el fin de financiar el gasto público, pero Milei, identificado con una agenda liberalizadora, busca eliminarlos progresivamente para dinamizar el sector agroexportador.

Esta política no solo abre el mercado para el cereal argentino, sino que también responde a la necesidad de generar divisas y reducir la dependencia de mercados tradicionales de destino, incrementando la eficacia de las exportaciones en un momento de urgencia económica y presión sobre la balanza comercial.

Analistas del sector coinciden en que, además de factores climáticos y de precios, la reducción de aranceles actúa como una señal proexportadora concreta que puede atraer compras como la de China, al hacer al trigo argentino más competitivo frente a otros orígenes globales.