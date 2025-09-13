HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

La lideresa opositora venezolana llamó a la acción colectiva y advirtió sobre términos de neutralidad respecto a “regímenes criminales”.

María Corina Machado vaticina una Venezuela sin Nicolás Maduro.
María Corina Machado vaticina una Venezuela sin Nicolás Maduro. | Composición LR

La lideresa opositora María Corina Machado aseguró que Venezuela se encuentra “muy cerca” de recuperar su libertad tras más de dos décadas bajo el régimen de Nicolás Maduro. Durante una intervención virtual en la conferencia internacional ‘Salvar a Cuba’, celebrada en Miami, la dirigenta sostuvo que el país se encuentra cerca de alcanzar una conclusión satisfactoria para todas y todos sus compatriotas.

Machado declaró que el momento de la acción colectiva “ha llegado” y calificó como inaceptable cualquier neutralidad frente a lo que describió como “regímenes criminales”. Aseguró que “ya no hay lugar para la ingenuidad ni la equidistancia” y llamó a asumir “posiciones nítidas, firmes y de acciones efectivas”.

María Corina Machado avizora un futuro sin Nicolás Maduro en Venezuela. Fuente: Composición X

María Corina Machado avizora un futuro sin Nicolás Maduro en Venezuela. Fuente: Composición X

PUEDES VER: Venezuela denuncia que el USS Jason Dunham, de la fuerza naval de Estados Unidos, retuvo un barco pesquero por 8 horas

lr.pe

María Corina Machado anuncia la pronta liberación de Venezuela

María Corina Machado manifestó que, tras 26 años de lucha, Venezuela está próxima a conquistar la democracia. “Lucha continua por la libertad de Venezuela. Hoy, el país está finalmente muy cerca de alcanzarla. Lo digo desde la esperanza, pero también desde la más absoluta convicción”, afirmó la lideresa.

Durante su participación en la conferencia, organizada con motivo del 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano, Machado denunció que el régimen de Maduro emplea tácticas de terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad. Indicó que más de 800 personas permanecen como presas políticas y que más de 100 ciudadanos están en condición de desaparición forzosa prolongada.

PUEDES VER: España: fuga de gas provoca explosión en un bar de Madrid y deja al menos 21 personas heridas

lr.pe

María Corina Machado promete la liberación de Cuba y Nicaragua

En su discurso, Corina Machado extendió su mensaje más allá de Venezuela. Aseguró que, una vez restaurada la democracia en su país, el siguiente paso será apoyar la liberación de Cuba y Nicaragua. “Iremos juntas y juntos inmediatamente por Cuba y Nicaragua. Finalmente, tendremos una región libre de comunismo, narcoterrorismo y tiranías”, expresó ante quienes asistieron al foro internacional.

Según confirmó la propia Machado, la relación entre los regímenes de La Habana y Caracas ha sido estrecha durante años. No obstante, afirmó que las sociedades civiles han resistido de forma organizada. “Mientras la relación entre el régimen castrista y el régimen chavista se afianzaba, nuestras sociedades resistían y se organizaban, como ocurre hoy”, sostuvo la opositora.

