Jaime Bayly reveló en medio de tensiones entre Venezuela y EE. UU. que Jorge Rodríguez buscó negociar en secreto con Washington la entregar a Maduro. Foto: composición LR/AFP/Jaime Bayly

En medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, el periodista Jaime Bayly aseguró que Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y mano derecha de Nicolás Maduro, habría buscado pactar en secreto con Washington. Según versiones difundidas por el escritor peruano, Rodríguez envió al empresario Alberto Wolmer para negociar con altos funcionarios del Departamento de Estado la entrega de la cúpula chavista, incluidos Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, a cambio de quedarse con millonarias recompensas ofrecidas por EE. UU.

Bayly detalló que la propuesta rondaba los 90 millones de dólares en total, monto que el gobierno estadounidense tiene asignado por información que conduzca a la captura de los tres líderes. El periodista afirmó que el plan habría sido rechazado por la administración de Donald Trump, pero reflejaría las profundas fisuras internas en el régimen venezolano.

Grietas en la cúpula chavista: la oferta millonaria de Jorge Rodríguez para traicionar a Maduro

De acuerdo con Bayly, la operación fue diseñada para garantizar que Rodríguez y su hermana, Delcy Rodríguez, no solo aseguraran el poder político en Caracas, sino también los beneficios económicos de las recompensas. “Lo que se revelaría aquí es una abierta traición a Maduro, Cabello y Padrino López”, explicó.

En paralelo a estas revelaciones, medios internacionales como El País informaron sobre la interceptación naval del USS Jason Dunham a un buque atunero venezolano, el Carmen Rosa, a 48 millas náuticas de las costas de Venezuela. Aunque no se halló droga en la embarcación, la cancillería venezolana, a cargo de Yván Gil, denunció la acción como una violación a su soberanía.

Colapso del Cartel de los Soles abre un vacío financiero que amenaza la estabilidad de Maduro

Otro de los puntos señalados por Bayly es el bloqueo operativo del Cartel de los Soles, organización acusada por Washington de manejar las rutas de cocaína desde Venezuela. Según un reportaje de Juan Forero en The Wall Street Journal, la presión militar estadounidense ha obligado a desviar el tráfico hacia Ecuador y Perú, lo que deja a Caracas sin ingresos ilícitos que durante años lubricaron las finanzas del chavismo.

El debilitamiento del circuito narco coincide con una mayor presencia militar de EE. UU. en Puerto Rico, donde se desplegaron 15 aviones F-35B como parte de las operaciones de vigilancia en el Caribe. Para Bayly, estos movimientos constituyen “una presión directa sobre la dictadura”, que no solo enfrenta crisis económica y aislamiento internacional, sino también fracturas internas que podrían redefinir el futuro político del país.