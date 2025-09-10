HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

Bayly afirmó que Washington estudia un ataque de precisión contra Nicolás Maduro y su círculo militar, mientras la CIA vigila con satélites cada movimiento del Cartel de los Soles y la cúpula del poder en Venezuela.

Según Jaime Bayly, Donald Trump podría ordenar una ofensiva contra Nicolás Maduro, apoyado en información satelital de la CIA. Foto: composición LR/AFP
Según Jaime Bayly, Donald Trump podría ordenar una ofensiva contra Nicolás Maduro, apoyado en información satelital de la CIA. Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos posee información estratégica y en tiempo real sobre Venezuela, incluyendo la ubicación exacta de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, según afirmó el periodista Jaime Bayly en su más reciente video. Según explicó, la CIA y el Pentágono utilizan tecnología satelital avanzada para seguir los movimientos de la cúpula del régimen venezolano, así como de los pocos aviones, tanques y barcos que aún mantiene el país.

El periodista detalló que, según su análisis, esta vigilancia satelital permite determinar no solo la ubicación de los líderes del gobierno de Maduro, sino también su rutina, si están en bunkers o residencias, y los movimientos de sus fuerzas. Asimismo, agregó que, con esta información, Estados Unidos podría planificar un ataque militar de precisión sin necesidad de sobrevolar Venezuela con aviones de combate.

PUEDES VER: Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

lr.pe

Bayly compara la posible ofensiva de Trump contra Venezuela con los ataques de Israel

Bayly utilizó como ejemplo los recientes ataques de Israel contra Hamás en Doha, Qatar, donde misiles de largo alcance impactaron objetivos estratégicos a más de 1.500 km de distancia. Según el periodista, la misma lógica podría aplicarse a Venezuela: buques de guerra estadounidenses a 400-500 km de Caracas podrían disparar misiles Tomahawk con precisión matemática contra aeródromos, bases militares o directamente contra miembros del Cartel de los Soles.

El periodista enfatizó que, a diferencia de la cúpula de Hamás, los líderes venezolanos como Maduro, Cabello y Padrino López se encuentran constantemente monitoreados por un mapa satelital. Bayly aseguró que, aunque la capacidad militar de Venezuela es limitada —apenas 123.000 soldados, muchos sin recursos ni motivación—, un ataque preciso podría neutralizar la dictadura sin grandes enfrentamientos.

PUEDES VER: Donald Trump niega ser autor de la supuesta carta que habría enviado a Jeffrey Epstein: "No es mi firma"

lr.pe

Conflictos internos en la administración estadounidense sobre la política hacia Maduro

Dentro del gobierno de Donald Trump, Bayly señaló tensiones sobre la estrategia frente al régimen. La jefa de la Agencia de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, habría ordenado la corrección de informes previos de Rick Grenell, enviado especial de Trump para Venezuela, que proponían negociar con Maduro. Esta decisión se alinea con la postura del senador Marco Rubio, quien se opone a cualquier acercamiento con el régimen.

Bayly destacó que estos conflictos reflejan la pugna entre diplomacia y acción militar. Grenell buscaba acuerdos amables con Caracas, mientras Gabbard y Rubio priorizan la presión directa. Según el periodista, la inteligencia satelital, junto con la capacidad de ataque de misiles de largo alcance, coloca a Estados Unidos en posición de decidir con rapidez sobre una intervención precisa contra Maduro y su cúpula.

