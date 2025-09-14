Estados Unidos triplica vuelos de aviones espías contra Venezuela, denuncia ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos ha incrementado la frecuencia de vuelos de aviones espía sobre el mar Caribe. La declaración se dio durante una conferencia en la que se presentó un balance sobre el despliegue de tropas estadounidenses destinadas a combatir el narcotráfico.

Según Vladimir Padrino López, los vuelos pasaron de seguir un patrón diurno —cada 24 horas— a realizarse durante la noche y la madrugada. Este sábado se detectaron aviones de inteligencia, tanqueros encargados de suministrar combustible, así como aeronaves RC-135, especializadas en recopilar información en tiempo real a largas distancias.

Venezuela no quiere una guerra, asegura Padrino López

Además de denunciar el paso del avión E-3 Sentry AWACS y la retención de un barco atunero que transitaba por aguas del Caribe, el funcionario venezolano advirtió que el despliegue de Estados Unidos en la región representa “una guerra que no quieren los venezolanos ni los pueblos caribeños”.

Caracas, por su parte, ha denunciado en reiteradas ocasiones que las maniobras de las fuerzas estadounidenses, aprobadas previamente por Donald Trump, buscan forzar un cambio político en Venezuela y apoderarse de los recursos naturales que la región se adjudica.

Historial de tensiones entre Maduro y Trump

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela siguen marcando nuevos capítulos en la relación entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Ambos líderes han manifestado, mediante acciones concretas, su rechazo a la sumisión, aunque a través de declaraciones han hecho llamados al diálogo.

Recientemente, Nicolás Maduro hizo un llamado al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para defender la soberanía nacional, pese a que en más de una ocasión se ha dirigido a Donald Trump con un pedido de que no se imponga “la diplomacia de las cañoneras”, en alusión a su secretario de Estado, Marco Rubio.

Donald Trump, por su parte, amenazó con derribar aviones militares venezolanos si estos ponían a Estados Unidos “en una situación peligrosa”. Este hecho, ocurrido a comienzos de septiembre, fue denunciado también por el Pentágono, que lo calificó como un “movimiento provocador” para interferir “en sus operaciones contra el narcoterrorismo” en la zona.

Venezuela acusa a buque de EE. UU. de retener ilegalmente a pesquero en el Caribe

Venezuela denunció el 13 de septiembre que el destructor estadounidense USS Jason Dunham interceptó y retuvo durante ocho horas al barco pesquero “Don Fabio II” en aguas internacionales del mar Caribe. El incidente ocurrió el 8 de septiembre y, según el Gobierno venezolano, efectivos armados abordaron la embarcación e interrogaron a la tripulación, lo que califican como una violación del derecho internacional.

El hecho fue calificado por Caracas como una provocación y anunció que presentará el caso ante organismos internacionales. Hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial sobre lo ocurrido.