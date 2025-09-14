HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga
Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     Barcelona vs Valencia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 4 de LaLiga     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Estados Unidos triplica vuelos de aviones espías contra Venezuela, denuncia ministro de Defensa

Este domingo, Vladimir Padrino López denunció que, en agosto, las operaciones de inteligencia de Estados Unidos se triplicaron sobre territorio venezolano.

Ministro de defensa venezolano denunció aumento de las actividades aereas estadounidenses.
Ministro de defensa venezolano denunció aumento de las actividades aereas estadounidenses. | Composición LR

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos ha incrementado la frecuencia de vuelos de aviones espía sobre el mar Caribe. La declaración se dio durante una conferencia en la que se presentó un balance sobre el despliegue de tropas estadounidenses destinadas a combatir el narcotráfico.

Según Vladimir Padrino López, los vuelos pasaron de seguir un patrón diurno —cada 24 horas— a realizarse durante la noche y la madrugada. Este sábado se detectaron aviones de inteligencia, tanqueros encargados de suministrar combustible, así como aeronaves RC-135, especializadas en recopilar información en tiempo real a largas distancias.

PUEDES VER: La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

lr.pe

Venezuela no quiere una guerra, asegura Padrino López

Además de denunciar el paso del avión E-3 Sentry AWACS y la retención de un barco atunero que transitaba por aguas del Caribe, el funcionario venezolano advirtió que el despliegue de Estados Unidos en la región representa “una guerra que no quieren los venezolanos ni los pueblos caribeños”.

Caracas, por su parte, ha denunciado en reiteradas ocasiones que las maniobras de las fuerzas estadounidenses, aprobadas previamente por Donald Trump, buscan forzar un cambio político en Venezuela y apoderarse de los recursos naturales que la región se adjudica.

PUEDES VER: La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

lr.pe

Historial de tensiones entre Maduro y Trump

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela siguen marcando nuevos capítulos en la relación entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Ambos líderes han manifestado, mediante acciones concretas, su rechazo a la sumisión, aunque a través de declaraciones han hecho llamados al diálogo.

Recientemente, Nicolás Maduro hizo un llamado al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para defender la soberanía nacional, pese a que en más de una ocasión se ha dirigido a Donald Trump con un pedido de que no se imponga “la diplomacia de las cañoneras”, en alusión a su secretario de Estado, Marco Rubio.

Donald Trump, por su parte, amenazó con derribar aviones militares venezolanos si estos ponían a Estados Unidos “en una situación peligrosa”. Este hecho, ocurrido a comienzos de septiembre, fue denunciado también por el Pentágono, que lo calificó como un “movimiento provocador” para interferir “en sus operaciones contra el narcoterrorismo” en la zona.

PUEDES VER: EE.UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico mientras crecen tensiones con Venezuela tras incidentes navales

lr.pe

Venezuela acusa a buque de EE. UU. de retener ilegalmente a pesquero en el Caribe

Venezuela denunció el 13 de septiembre que el destructor estadounidense USS Jason Dunham interceptó y retuvo durante ocho horas al barco pesquero “Don Fabio II” en aguas internacionales del mar Caribe. El incidente ocurrió el 8 de septiembre y, según el Gobierno venezolano, efectivos armados abordaron la embarcación e interrogaron a la tripulación, lo que califican como una violación del derecho internacional.

El hecho fue calificado por Caracas como una provocación y anunció que presentará el caso ante organismos internacionales. Hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial sobre lo ocurrido.

Notas relacionadas
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
EE.UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico mientras crecen tensiones con Venezuela tras incidentes navales

EE.UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico mientras crecen tensiones con Venezuela tras incidentes navales

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
El enorme rascacielos de América del Sur que se alza como el más grande de la región: ¿a qué país le pertenece?

El enorme rascacielos de América del Sur que se alza como el más grande de la región: ¿a qué país le pertenece?

LEER MÁS
Muere 'Abuela heroína' que protegió a su nieta durante explosión en México: Alicia Matías no pudo resistir las graves quemaduras

Muere 'Abuela heroína' que protegió a su nieta durante explosión en México: Alicia Matías no pudo resistir las graves quemaduras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota