La Unión Europea analizará la opción de incluir al Cartel de los Soles como organización terrorista. | Composición LR

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución que pide a la Unión Europea (UE) incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Con 355 votos a favor y 173 en contra, la Eurocámara consideró que el grupo "apoya al terrorismo al sostener grupos armados dentro y fuera de Colombia, además de suministrar armas, flujos financieros y refugios a través de la frontera".

Entre los argumentos de la institución democrática destaca, además, que el Cártel de los Soles ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un grupo terrorista global, especializado en facilitar el narcoterrorismo. Esto incluye el tráfico de cocaína producido por disidentes de las FARC, la prestación de apoyo material y el uso de instituciones estatales para "corromper funciones militares y judiciales".

Eurocámara alerta sobre presencia de grupos terroristas en la frontera colombo-venezolana

El Parlamento Europeo —también denominado Eurocámara— expresó su preocupación por la "proliferación y consolidación de la delincuencia organizada y de las actividades indiscriminadas de grupos terroristas en las regiones de Colombia fronterizas con Venezuela", y destacó que estos territorios se han convertido en corredores del narcotráfico, el contrabando de armas y el lavado de dinero, facilitados por estructuras transnacionales como el Cártel de los Soles, con "la complicidad activa de los más altos funcionarios del régimen venezolano".

La resolución RC10-0366/2025, que hace referencia a la violencia en Colombia tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, fue aprobada por la mayoría de los parlamentarios europeos, quienes insistieron en que el Cártel de los Soles es "una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas colombianos".

Bajo esta premisa, el órgano legislativo de la Unión Europea urgió al Consejo y a la alta representante de Política Exterior del bloque, Kaja Kallas, a actualizar la lista europea de organizaciones terroristas, no solo incluyendo al Cártel de los Soles, sino también al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC.

Edmundo González celebra resolución del Parlamento Europeo sobre el Cártel de los Soles

El líder de la oposición en Venezuela, Edmundo González, celebró este jueves la resolución del Parlamento Europeo contra el Cártel de los Soles, al considerarlo una organización terrorista internacional. "La decisión del Parlamento Europeo evidencia la creciente preocupación internacional por las estructuras criminales que amenazan la estabilidad de todos", subrayó González en sus redes sociales.

Finalmente, el rival de Nicolás Maduro en las últimas elecciones venezolanas aseguró que "el mensaje del mundo está muy claro. Venezuela merece justicia y un futuro democrático”.