Trump no descarta ataque militar de EE. UU. contra el narcotráfico en Venezuela: "Veremos qué pasa"

Este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump no descartó un ataque militar por parte de Estados Unidos con el objetivo de enfrentar el narcotráfico en Venezuela. Ante la prensa local, se limitó a responder "veremos qué pasa" cuando se le consultó sobre una posible intervención en territorio venezolano contra el Cártel de los Soles.

Entre sus declaraciones, ofrecidas en Nueva Jersey, Trump también criticó al régimen de Nicolás Maduro y afirmó que "es inaceptable" que Venezuela "envíe pandilleros, narcotraficantes y drogas". Dichos comentarios se dan en un contexto marcado por la llegada de aviones de combate F-35 a la base militar de Ceiba, en Puerto Rico.

¿Cuál fue la última operación de Estados Unidos contra Venezuela?

El régimen chavista difundió un video este sábado en el que se observa cómo un buque venezolano, denominado Carmen Rosa, fue asaltado por la Marina de Estados Unidos. En la embarcación se encontraban nueve pescadores venezolanos que navegaban al noreste de La Blanquilla, hasta que fueron interceptados por el Jason Dunham (DDG 109), que permanece en la frontera con Venezuela como parte de una operación contra el narcotráfico.

Según la Cancillería venezolana, el incidente ocurrido el viernes fue calificado como una “provocación” que busca generar “una escalada bélica” en el Caribe, con el fin de forzar “un cambio de régimen” en Venezuela. Además, el gobierno de Nicolás Maduro señaló que esta operación “careció de proporcionalidad estratégica” y representó “una provocación directa mediante el uso ilegal de medios militares”.

Ministro de defensa venezolano denuncia vuelos de inteligencia estadounidenses

Este domingo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos realizó vuelos de inteligencia sobre territorio venezolano. Además, el funcionario calificó estas maniobras como parte de un plan para justificar "una amenaza militar e intervención", con el objetivo de "desplazar a Maduro del poder".

Estas acciones se suman al ya conocido despliegue de ocho buques en las costas del Caribe y a la destrucción de una lancha que, según Donald Trump, transportaba a integrantes del Tren de Aragua. En respuesta, el gobierno venezolano ordenó el despliegue de milicianos en sus fronteras y el refuerzo de las mismas.