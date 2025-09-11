HOYSuscripcion LR Focus

USA

EEUU amenaza con revocar visas a extranjeros que “glorifiquen” el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

El Departamento de Estado de EEUU advirtió sobre las consecuencias contra inmigrantes que publiquen sobre el amigo de Donald Trump.

El Gobierno de Donald Trump amenaza con privar de las visas si se habla de Charile Kirk.
El Gobierno de Donald Trump amenaza con privar de las visas si se habla de Charile Kirk. | Composición LR

El Departamento de Estado advirtió que tomará medidas contra inmigrantes y solicitantes de visa que publiquen mensajes en redes sociales considerados como una “glorificación de la violencia” en Estados Unidos, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, confirmó que los funcionarios consulares evaluarán estas expresiones para determinar posibles sanciones, incluida la cancelación del visado. Landau aseguró que ya instruyó a su equipo para identificar publicaciones sospechosas en redes sociales.

Estados Unidos revocará visas a inmigrantes tras muerte Charlie Kirk

Christopher Landau señaló que existen mensajes que “elogian, justifican o minimizan” el asesinato de Kirk, y pidió al público que le informe directamente sobre este tipo de contenidos difundidos por extranjeros con visas activas o en trámite.

“Ante el horrendo asesinato ocurrido ayer de una figura política destacada, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”, escribió el subsecretario de Estado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Publicación de Christopher Landau sobre la muerte de Charlie Kirk. Fuente: X

Publicación de Christopher Landau sobre la muerte de Charlie Kirk. Fuente: X

Landau indicó que ordenará a los funcionarios consulares que monitoreen las respuestas a su declaración para detectar posibles infracciones y revocar las visas de extranjeros en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.

¿Cómo murió Charlie Kirk?

El ataque que causó la muerte de Charlie Kirk ocurrió el miércoles 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. El activista conservador, de 31 años, cofundador de Turning Point USA y padre de dos hijos, recibió un disparo en el cuello mientras respondía una pregunta del público sobre tiroteos masivos vinculados a personas transgénero.

El arma utilizada fue un rifle de cerrojo de alta potencia. Según reportes oficiales citados por Fox News, el disparo provino de un tejado ubicado a unos 200 metros del lugar. Posteriormente, agentes hallaron el arma en una zona boscosa cercana. El FBI ha difundido imágenes del presunto atacante, quien continúa prófugo.

