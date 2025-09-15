HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos ataca nuevamente un barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

A través de una publicación en Truth Social, Donald Trump confirmó que realizó un segundo ataque en el mar Caribe, en el que murieron tres miembros del cartel de los Soles.

Estados Unidos confirma nuevo ataque a lancha venezolana. Foto: AFP
Estados Unidos confirma nuevo ataque a lancha venezolana. Foto: AFP | Composición LR

Estados Unidos volvió a atacar una embarcación narcoterrorista en el sur del Caribe. Así lo dio a conocer el presidente Donald Trump mediante una publicación en Truth Social. Tres personas, presuntos integrantes del cartel de los Soles, perdieron la vida tras los hechos.

"Esta mañana, por orden mía, las Fuerzas Militares de Estados Unidos realizaron un segundo ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicó Trump en la red social de la que es propietario.

Este incidente marcó el segundo ataque de Estados Unidos contra Venezuela, tras el ataque inicial a una lancha en el que once personas perdieron la vida. Además, el país norteamericano enfrenta una constante vigilancia militar por aire y tierra.

Información en desarrollo...

PUEDES VER: Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

lr.pe

Estados Unidos despliega activos militares en la región

Estados Unidos había desplegado previamente activos militares en Puerto Rico con el objetivo de frenar cualquier avance del narcotráfico. Entre estos se destacan el Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima, la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina y diez aviones de combate F-35. Por su parte, Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, afirmó que "no apuestan por un conflicto" y que "no lo desean".

Antes incluso del ataque a la primera embarcación en el sur del Caribe, Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra —Pentágono—, justificó las acciones y se negó a brindar detalles, al afirmar que “Estados Unidos tenía autoridad absoluta y completa para llevarlas a cabo”.

