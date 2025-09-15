Londres: aristócrata y su pareja son condenados a más de 10 años de cárcel por matar a su bebé

Constance Marten y su pareja Mark Gordon fueron condenados a más de 10 años de cárcel cada uno. | Foto: AFP

Constance Marten y su pareja Mark Gordon fueron condenados a más de 10 años de cárcel cada uno. | Foto: AFP

Constance Marten, una mujer británica de una familia aristocrática de Reino Unido, y su pareja fueron condenados a pasar más de una década de prisión cada uno, por el homicidio de su hija recién nacida, ocurrido mientras ambos eran prófugos de la justicia.

El juez Mark Lucraft, de la Corte Criminal de Londres, sentenció a Constance Marten, de 38 años, a 14 años de prisión. En tanto, su pareja, Mark Gordon, de 51 años, recibió una condena de 18 años de cárcel.

PUEDES VER: El estremecedor caso de la aristócrata británica que huyó con su pareja y dejo morir a su bebé en una bolsa de basura

¿Por qué condenaron a la pareja?

En enero de 2023, Constance Marten y Mark Gordon (quien estuvo preso en Estados Unidos por violacion) perdieron la custodia de sus cuatro hijos. Uno de los menores era Victoria, una bebé que apenas había nacido.

Para no entregar a Victoria a las autoridades, ambos padres decidieron fugarse con la bebé que terminó muriendo luego de unos días, debido a que tuvo que dormir en una carpa en pleno invierno.

El hallazgo de una placenta en su auto abandonado en una autopista cerca de Mánchester (norte de Inglaterra) llevó a la policía a emitir una alerta de búsqueda y el caso llegó a las portadas de la prensa británica.

Esto debido a que Constance Marten era heredera de una familia históricamente cercana a la familia real británica. Tras semanas de fuga, la pareja fue detenida el 27 de febrero de 2023 en Brighton (sur de Inglaterra).

El cuerpo de Victoria, que solo tuvo unos cuantos días de vida, fue hallado recién el 1 de marzo en una bolsa de supermercado abandonada en un cobertizo.

La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, pero la fiscalía aseguró que fue por hipotermia o porque su madre la había asfixiado accidentalmente al quedarse dormida sobre ella.

La pareja defendió la hipótesis del accidente, afirmando que su hija no fue víctima de actos violentos. Según Constance Marten, Victoria murió cuando ella se quedó dormida en una carpa con la niña bajo su abrigo.

En julio, un jurado del tribunal penal de Old Bailey, en Londres, declaró a la pareja culpables de homicidio involuntario por unanimidad. Ahora, el juez Lucraft les dictó su sentencia y aseguró que la bebé fue una víctima de "negligencia del tipo más grave y serio".

PUEDES VER: Policía de Londres arresta a 55 manifestantes por sostener carteles de apoyo a los palestinos durante protestas

Mujer se alejó de su familia porque tenían prejuicios contra su pareja

La mujer había nacido en una familia bastante adinerada y cercana a la familia real británica. Se crió en una mansión de 25 habitaciones en una vasta hacienda en Dorset, en el suroeste de Inglaterra.

La abuela de Constance Marten era amiga de la infancia de la difunta reina Isabel II y su padre fue paje de la soberana. No obstante, ella se alejó de su familia, debido a que tenían prejuicios contra su pareja.

La vida de Mark Gordon, por su parte, fue bastante diferente, ya que estuvo marcada por la pobreza y violencia. Cuando tenía 14 años retuvo a una mujer en Florida por cuatro horas y la violó mientras estaba armado con un cuchillo.

En 1989, ingreso a una propiedad privada y fue acusado de agresión agravada, tras ser detenido. Fue sentenciado a 40 años de prisión, pero fue liberado tras cumplir 22 años en la cárcel.

En 2017, Mark Gordon volvió a protagonizar otro hecho violento, ya que agredió a dos agentes de policía en una unidad de maternidad en Gales, Reino Unido, donde su pareja dio a luz a su primer hijo con una identidad falsa.