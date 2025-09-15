La administración de Donald Tump anunció este lunes que Estados Unidos llegó a un acuerdo con China para garantizar la permanencia de TikTok en el país. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, las conversaciones permitieron establecer los términos que deberán ser ratificados en los próximos días, pero, según adelanto, se prevé que TikTok "pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos".

Aunque no se han revelado detalles sobre el grupo comprador, se espera que el proceso involucre a inversionistas de peso en el sector tecnológico. TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, estuvo al borde de la prohibición en Estados Unidos debido a una ley federal que exigía su venta por razones de seguridad nacional.

Trump celebra acuerdo con China y adelanta reunión con Xi Jinping

Tras meses de incertidumbre y dudas sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno y China, país de origen de la popular aplicación, llegaron a un acuerdo para que pueda continuar funcionando. Según anunció Trump a través de su cuenta de la red Truth Social, la reunión de los representantes comerciales de EE. UU. y China en Madrid terminó con un acuerdo "sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar", en alusión a la famosa red social de videos.

"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", escribio Trump, quien además adelantó que el próximo viernes 19 de septiembre hablará por teléfono con el presidente chino Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", concluyó.

TikTok: el futuro de la red social en EE. UU. depende de un acuerdo millonario con China

El futuro de TikTok en Estados Unidos sigue marcado por la incertidumbre, luego de que Donald Trump extendiera en varias ocasiones el plazo para que ByteDance vendiera parte de sus operaciones a un grupo con respaldo estadounidense. La red social estuvo incluso inactiva durante horas en enero, antes de que Trump firmara una orden ejecutiva que retrasó la aplicación de la ley que obliga a su desinversión. Las prórrogas, sin embargo, han generado críticas por contradecir el mandato inicial del Congreso.

Mientras tanto, varios inversionistas han mostrado interés en adquirir los activos de TikTok. Entre ellos, el expropietario de los Dodgers, Frank McCourt, y el empresario Kevin O’Leary, quienes propusieron una compra sin incluir el algoritmo que mantiene enganchados a los usuarios. Alegaron que podrían crear un sistema similar desde cero, aunque los analistas dudan de que su propuesta pueda competir con el valor real de la plataforma, estimado en decenas de miles de millones de dólares.

El nombre que suena con más fuerza es el de Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle, considerado uno de los pocos con la capacidad financiera para adquirir TikTok en su totalidad, incluyendo su algoritmo. Oracle ya mantiene vínculos con la red social desde 2020, cuando comenzó a alojar los datos de los usuarios estadounidenses. Su posible liderazgo en la operación es visto como el escenario más realista para concretar la compra.