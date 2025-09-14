HOYSuscripcion LR Focus

USA

Aerolíneas de EEUU suspenden a empleados por publicaciones sobre el tiroteo fatal de Charlie Kirk en Utah

Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines suspendieron a empleados por comentarios sobre Charlie Kirk, quien murió en un tiroteo en Utah.

Delta, American y United suspenden a empleados por publicaciones relacionadas con el tiroteo de Charlie Kirk.
Delta, American y United suspenden a empleados por publicaciones relacionadas con el tiroteo de Charlie Kirk. | Difusión

Las aerolíneas más importantes de Estados Unidos anunciaron medidas disciplinarias tras detectar publicaciones polémicas de algunos de sus empleados en redes sociales. Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines confirmaron la suspensión de varios trabajadores.

El caso está relacionado con el tiroteo fatal del activista Charlie Kirk en Utah. Según las compañías, el contenido compartido en línea contravino las políticas internas de conducta y redes sociales.

Aerolíneas suspenden a empleados por publicaciones sobre el tiroteo de Charlie Kirk

El CEO de Delta, Ed Bastian, envió un comunicado interno en el que explicó la decisión de suspender a varios empleados. "Fuimos informados sobre empleados de Delta cuyo contenido en redes sociales, relacionado con el reciente asesinato del activista Charlie Kirk, fue mucho más allá de un debate sano y respetuoso", comentó.

American Airlines también emitió un comunicado confirmando la suspensión de trabajadores involucrados: "Algunos empleados que publicaron para promover ese tipo de violencia en redes sociales fueron inmediatamente retirados de servicio".

Por su parte, United Airlines envió un memorando a sus pilotos recordando la política de redes sociales de la compañía. Además, confirmó a CNN que ha suspendido a empleados en los últimos días.

¿Qué pasó con Charlie Kirk en Utah?

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, murió el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. El activista participaba en la American Comeback Tour cuando ocurrió el tiroteo.

El principal sospechoso es Tyler James Robinson, de 22 años, originario de Washington, Utah. Fue arrestado bajo cargos de homicidio agravado y otros delitos graves. La fiscalía prepara la acusación formal que se presentará en los próximos días.

